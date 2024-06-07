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  4. Mahkemeden, kadın memur için yarı zamanlı çalışma hakkı! 'Aile düzeninin olumsuz etkileneceği' vurgulandı

Mahkemeden, kadın memur için yarı zamanlı çalışma hakkı! 'Aile düzeninin olumsuz etkileneceği' vurgulandı

07.06.2024 10:37
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan bir memurun doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebi reddedilmişti. Bu karar yargıya taşındı. Mahkeme, 'aile düzeninin olumsuz etkileneceğini' vurgulayarak işlemin durdurulması kararı vererek kadın memura yarı zamanlı çalışma hakkı tanıdı.

Mahkemeden, kadın memur için yarı zamanlı çalışma hakkı! 'Aile düzeninin olumsuz etkileneceği' vurgulandı

Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma hakkı verdi.

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KARAR YARGIYA TAŞINMIŞTI

Sağlık-Sen, İstanbul’da görevli üyesinin doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinin reddi kararını yargıya taşımıştı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görülen davada Sağlık-Sen, kararın ’haksız ve hukuka aykırı olduğu, emsal yargı kararlarının bulunduğu ve davacının çocuğunun bakıma muhtaç olduğu’ gerekçeleriyle kararın iptalini istedi.

İLGİLİ MADDELERE VURGU YAPILDI

Davada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan ‘doğum sonrası yarım zamanlı çalışma’ başlıklı maddeye atıfta bulunan mahkeme, ‘doğum yapan memurun çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma talep edebileceğinin’ ilgili maddede yer alan hükümlerde açık olduğunu vurguladı.

ASASD

"AİLE DÜZENİN OLUMSUZ ETKİLENECEĞİ..."

Kurum kararının ‘açık olarak tanınmış bir hakkın kullanılmasına engel’ olduğunu belirten mahkemede, ayrıca durumdan 'aile düzeninin olumsuz etkileneceği, maddi ve manevi zorluklarla karşılaşacağı ve bu durumun, telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinin ortada olduğu' ifade edildi.

MAHKEME HAKLI BULDU

Bu çerçevede mahkeme, Sağlık-Sen’i haklı bularak işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Memur Doğum izni kadın
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