Mahmudiyeli yetiştiriciler hipodrom ve at hastanesi istiyor

Mahmudiye ilçesi ülke genelinde at yetiştiriciliği yönünden tanınan merkezlerden biri. İlçede yaklaşık 70 at yetiştiricisi bulunuyor. At yetiştiriciliğinde Osmanlı zamanına dayanan geçmişi olan ilçede yetişen birçok at yarışlara katılıyor.

At yetiştiricisi olan Yenel Kaya Mahmudiyenin at yetiştiriciliği geçmişinden bahsetti. Yenel Kaya, “Mahmudiye’de at yetiştiriciliğiyle uğraşan 70 tane işletmeden biriyiz. Mahmudiye Osmanlı’ya kadar dayan bir at geçmişi vardır. İlçede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) artı Türkiye Jokey Kulübü(TJK) ve 70 bireysel işletme mevcut. İlçeden yılda onlarca at sahaya çıkmak üzere yetiştiriliyor.

Atalarımızdan kalma bir iş. Mahmudiye Türkiye’nin üç büyük işletmesinde var; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) artı Türkiye Jokey Kulübü(TJK) ve bunların yanında 70 tane işletme olarak biz varız. En iyi aygıtlar burada TİGEM, TJK ve bizde var. Atlar ne kadar çok başarı elde ederse o kadar çok babaları kıymetleniyor. Hatta son dönemde de İngiliz atları da burada yetiştirilmeye başlandı” diye konuşarak Mahmudiye ilçesindeki atla alakalı işletmelerden ve atın ilçedeki geçmişine değindi.