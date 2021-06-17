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Mahmudiyeli yetiştiriciler hipodrom ve at hastanesi istiyor

17.06.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde bulunan at yetiştiricileri, uzun yıllar önce yapılan idman merkezinin hipodroma dönüştürülmesi ve ihtiyaçları olan at hastanesinin kurulmasını istiyor.

Mahmudiyeli yetiştiriciler hipodrom ve at hastanesi istiyor

Mahmudiye ilçesi ülke genelinde at yetiştiriciliği yönünden tanınan merkezlerden biri. İlçede yaklaşık 70 at yetiştiricisi bulunuyor. At yetiştiriciliğinde Osmanlı zamanına dayanan geçmişi olan ilçede yetişen birçok at yarışlara katılıyor.

At yetiştiricisi olan Yenel Kaya Mahmudiyenin at yetiştiriciliği geçmişinden bahsetti. Yenel Kaya, “Mahmudiye’de at yetiştiriciliğiyle uğraşan 70 tane işletmeden biriyiz. Mahmudiye Osmanlı’ya kadar dayan bir at geçmişi vardır. İlçede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) artı Türkiye Jokey Kulübü(TJK) ve 70 bireysel işletme mevcut. İlçeden yılda onlarca at sahaya çıkmak üzere yetiştiriliyor.

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Atalarımızdan kalma bir iş. Mahmudiye Türkiye’nin üç büyük işletmesinde var; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) artı Türkiye Jokey Kulübü(TJK) ve bunların yanında 70 tane işletme olarak biz varız. En iyi aygıtlar burada TİGEM, TJK ve bizde var. Atlar ne kadar çok başarı elde ederse o kadar çok babaları kıymetleniyor. Hatta son dönemde de İngiliz atları da burada yetiştirilmeye başlandı” diye konuşarak Mahmudiye ilçesindeki atla alakalı işletmelerden ve atın ilçedeki geçmişine değindi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKILAR SAĞLAR"

Geçmişte idman merkezi olarak yapılan yerin hipodroma dönüştürülerek ilçeye kazandırılmasını isteyen ve at hastanesinin hizmete girmesine ihtiyaçlarının olduğunun anlatan Kaya, “Mahmudiye’ye bir hipodrom yapıldı, rahmetli Kemal Unakıtan zamanında, kum ve çim pist olarak yapıldı. Amacı da idman merkezi diye yapıldı. Zaten bizim ahali yarışlarımız olur sezonda. Hakikaten de ihtiyacımız vardı. At hastanesi de yapıldı, ama nedense açılışı olmadı. Atıl bekliyor, inşallah devlet büyükleri bunu görürde aktif hale getirilirse Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlar. Bir at 50 bin liradan 700 bin liraya kadar fiyatı çıkar. İhalelerde nasip olursa TİGEM iki kere at satar. İhale yapılır, kadro fazlası ve Elit Tay diye geçen sene biz 800 bin liraya kadar tay sattık. İdman merkezi eğer açılırsa Mahmudiye 2-3 seneye şaha kalkar” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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