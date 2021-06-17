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Türkiye'de üretiliyor, dünyayı zıplatıyor!

17.06.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinden dünyanın önde gelen yatak firmalarına yay ihraç eden Yılmar Çelik, pandemide artan taleplere yetişmek için tam kapasite çalışıyor.

Türkiye'de üretiliyor, dünyayı zıplatıyor!

Kapasitesini yüzde 50 arttıran firma, İngiltere ve AB ülkelerinin yanında ABD'ye de ciddi ihracat gerçekleştiriyor. Yılmar Çelik, İnegöl İhtisas OSB’de de toplam 36 bin metrekare kapalı alana kurulu tesisinde yaptığı yatırımlarla dünyadaki ilk 5 firma içinde yer almayı hedefliyor.

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla kapasitesini artıran Yılmar Çelik, ABD, İngiltere ve AB gibi önemli pazarlara ihracat gerçekleştiriyor. Alternatif pazarlarda büyümesini sürdüren firma tam kapasite hizmet verdiği halde siparişler için son çeyreğe termin veriyor.

DÜNYADA İLK 10 İÇİNDE YER ALIYOR

Dünyada yatak sektörüne yay üretimi yapan ilk 10 firma içinde yer alan Yılmar Çelik 20. yılını kutluyor. Yatak sektörünün yay taleplerini karşılamak için 2001 yılında yıllık 5 bin ton çelik işleme kapasitesiyle Bursa’nın Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Yılmar Çelik, bugün 250 kişilik uzman kadrosu ile yıllık 30 bin ton çelik işliyor. Firma, sektörün ihtiyaç duyduğu çelik tel, helezon yay, torba yay, zig zag yay ve bonel yay ile konstrüksiyon üretimi gerçekleştiriyor. Üretiminin yüzde 90’nını ihraç eden Yılmar Çelik, sürekli pazar araştırmaları ile yeni pazarlara giriş yapıyor. Uzun yıllar ağırlıklı olarak İngiltere ve Avrupa pazarına ihracat yapan firmanın en çok ihracat yaptığı ülke ise ABD.

HEDEF İLK BEŞ

Firma çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi veren Yılmar Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Eyvaz Yılmaz; “Son yıllarda yaptığımız makine parkı yatırımları ile torba yay kapasitesini yüzde 50, konstrüksiyon kapasitesini yüzde 30 arttırdık. Bu kapasite artışına rağmen pandemi döneminde sektörde yaşanan talep patlaması nedeniyle, Temmuz 2020 döneminden bugüne tam kapasite çalışsak da siparişler için yılın son çeyreğine termin verebiliyoruz” dedi. Yılmaz, son 5 yılda müşteri çeşitlendirmesi yaparak teknolojik altyapı ve endüstri 4.0 yatırımlarını tamamladıklarını, üretiminde uzman oldukları yatak sektörünün yanında otomotiv, inşaat, tarım, endüstriyel temizlik sektörlerine de hizmet vermeyi planladıklarını belirtti.

Eyvaz Yılmaz, "5 yıl içerisinde katma değerli üretim, sürdürülebilirlik, kalite, teknoloji ve Ar-Ge alanlarında yatırımlarımızı hızlandıracağız. İnegöl İhtisas OSB’de de toplam 36 bin metrekare kapalı alanda kurduğumuz tesiste üretim yaparak, dünyadaki ilk 5 firma içinde yer almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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