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Makarna, bulgur ve buğday irmiğinin ihracı kayda bağlandı

01.06.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhracı kayda bağlı ürünler listesine makarna, bulgur ve buğday irmiği dahil edildi.

Makarna, bulgur ve buğday irmiğinin ihracı kayda bağlandı

Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ŞEHRİYE, KUSKUS VE ERİŞTE LİSTEDE

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine, makarna (söz konusu GTİP'in alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle gibi tüm ürünler dahil), bulgur ve buğday irmiği (buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları) eklendi.

Söz konusu malların ihracı, İhracat Yönetmeliği'nin ilgili maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: Reuters

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