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Makine sektöründen 8 ayda 18,8 milyar dolar ihracat

Makine sektörünün ihracatı, yılın 8 ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi.

Makine sektöründen 8 ayda 18,8 milyar dolar ihracat

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, serbest bölgeler de dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı, ocak-ağustos döneminde 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta miktar bazında yüzde 6,8 düşüş yaşansa da birim fiyatlarında sağlanan yükseliş değer bazında yüzde 1 artış getirdi.

Yılın 8 ayında en yüksek ihracat 2,2 milyar dolarla yüzde 7,8 artışın yaşandığı Almanya'ya yapılırken, onu 1,6 milyar dolar ihracat ve yüzde 29,4 artışla ABD izledi. Mısır, Hollanda, Ukrayna ve Kazakistan'da çift haneli artışların kaydedildiği bu dönemde Irak ve Rusya pazarlarında yüzde 30'un üzerinde daralma yaşandı.

Makine sektöründen 8 ayda 18,8 milyar dolar ihracat 1

STRATEJİK SEKTÖRLERE UZUN VADELİ DESTEK ÇAĞRISI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinin küresel dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini, Avrupa'daki ekonomik baskıların ve Çin'in artan ihracatının küresel rekabeti zorlaştırdığını belirtti.

Türkiye'nin bu süreçte sanayinin rekabet gücünü verimlilik, yeşil dönüşüm ve teknolojik kapasite artışıyla güçlendirmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın (OVP) bu açıdan önemli bir çerçeve sunduğunu bildirdi.

Stratejik sektörlere yönelik uzun vadeli kamu desteğinin savunma sanayisinin yanı sıra raylı sistemler, enerji ekipmanları ve sağlık teknolojileri gibi stratejik makine kollarına da yaygınlaştırılmasının kapasite artışı sağlayacağını belirten Yılmaz, kamunun yönlendirici rolünün Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirebileceğini kaydetti.

Sevda Kayhan Yılmaz, teşviklerin net karlılık yerine faaliyet karı ve net katma değeri, ayrıca ithalat bağımlılığı ve net döviz getirisi gibi kriterleri esas alarak ekonomiye kalıcı değer sağlayan imalatçıları desteklemesi gerektiğini belirtti.

Makine sektöründen 8 ayda 18,8 milyar dolar ihracat 2

MAKİNE SEKTÖRÜNDE TEK MERKEZLİ STRATEJİ ÖNERİSİ

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Yılmaz, sanayinin rekabetçiliğini artırmaya yönelik adımların makine sektörü özelinde daha etkin hale gelmesi için yeni ve çevik bir kurumsal mimariye ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Sektördeki kamu çalışmalarının tek bir stratejik vizyon etrafında birleştirilmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, teknolojik bağımsızlık ve küresel rekabet açısından makine sektörünün stratejik önemine işaret etti.

Yılmaz, "Kamu kurumlarımızın mevcut birikimini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının vizyonunda, tek bir merkezde birleştirecek bir 'Makine Sanayi Strateji Başkanlığı' oluşturulmasını gereklilik olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat makine
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