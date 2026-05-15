Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda, İnönü Üniversitesinin (İÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "İpekyolu Kariyer Fuarı" (İPEKYOLU'26) başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, İPEKYOLU'26 ile bu yılki 12. bölgesel kariyer fuarını tamamlamış olacaklarını söyledi.

Bakanlık olarak valiliklerin ve üniversitelerin işbirliğinde, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gençleri iş dünyasıyla buluşturma imkanı bulduklarını belirten Alpkan, "7 bölgede, 12 üniversitede ve pek çok paydaş üniversitenin katılımıyla çok büyük bir organizasyon ortaya çıktı. 275 bin katılımcı oldu. Burada da inşallah 290 bin 300 bin seviyesine çıkmak nasip olur. 1500'e yakın da kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör kurum ve kuruluş gibi çok işverenle gençleri buluşturma imkanımız ortaya çıktı." dedi.

Alpkan, bugün itibarıyla gençlerden topladıkları 350 bine yakın staj başvurusunu işverenlere açacaklarını duyurarak, "Özel sektör işverenleri de kamu işverenleri de istedikleri havuzdan staj yaptırmak istedikleri öğrencileri bugün seçmeye başlayabilirler." ifadesini kullandı.

Alpkan, 2002'den 2026'ya kadar İŞKUR aracılığıyla 17 milyon kişinin işe yerleştirildiğini ifade ederek, "Şu anda 15-65 yaş arası nüfusumuz daha doğrusu 15 üstü ve çalışabilecek durumdaki nüfusumuz 66 milyon. Bunun yaklaşık 36 milyonu iş hayatı içerisinde. 2 küsur milyonu işe girip çıkıyor, yani iş arayan, işsiz diyebileceğimiz 2 küsur milyon, yaklaşık işte çalışan nüfus olarak 34 milyon bir nüfusumuz var." diye konuştu.

Kadınların iş gücüne katılımının az, buna karşılık erkek nüfusta bu oranın yüzde 70'lerin üzerinde olduğunu dile getiren Alpkan, "Kadın nüfusumuzda hakikaten dünya ortalamasının altında yüzde 30'larda bir iş gücüne katılım var. Yani ne eğitimde ne işte olan genç nüfusumuza baktığımızda burada da yine 2 milyon küsur gencimizin ne eğitimde ne istihdamda olduğunu görüyoruz." bilgisini verdi.

Türkiye'de evlilik yaşının yükseldiğine değinen Alpkan, "30'lu yaşlarda evlenince ister istemez tabi çocuk sayısı 4 olacaksa 3 oluyor, 2 olacaksa bir oluyor. Bu da daha sonraki bizim 15-65 yaş arası nüfusumuzun azalması anlamına geliyor. Şu anda oraya daha tam yansımadı ama 0-15 yaş arası nüfus azalıyor ve 65 yaş üzeri nüfus da artıyor. Yani çalışabilecek gençlerin çalışması da önemli ama çalışabilecek gençlerin dünyaya gelmesi de yine bizim geleceğimiz açısından ve sosyal güvenlik sisteminin devamı açısından çok kritik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır