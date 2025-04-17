FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Malavi'nin para birimi nedir? Malavi'nin para biriminin kodu ve sembolü

Malavi Cumhuriyeti ya da kısaca Malavi, Afrika kıtasında yer alan bir ülkedir. Afrika kıtasının güneydoğu tarafında yer alan bu kara ülkesinin denize kıyısı bulunmamaktadır. Ülkenin Birleşik Krallık’tan ayrılması 1964 yılında olmuştur.

Malavi'nin para birimi nedir? Malavi'nin para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Türkçe karşılığına göre anlamı Alev olan Malavi, güneşin Malavi Gölü üzerinden batması sırasında meydana gelen görüntünün insanlar tarafından alev şekline benzetilmesinden esinlenilerek adı koyulmuş bir ülkedir. Ülkenin başkenti ve aynı zamanda da en büyük şehri olan şehir Lilongwe’dir.

Malavi'nin para birimi nedir?

Malavi ülkesinde İngilizce ve Çevaca olmak üzere iki adet resmi dil kabul edilmiştir. Ülkedeki yönetim şekli cumhuriyettir. Yüzölçümü 118.480 kilometrekaredir. Nüfusu ise yaklaşık olarak 19.129.000 civarındadır. Bağımsızlığını Büyük Britanya’dan 6 Temmuz 1964 yılında kazanmış olan ülkenin Afrika kıtasının güneydoğu tarafında, kuzey - güney yönünde uzanmış olan uzun ve dar toprakları bulunur.
Ülke genelinde tropikal iklimin hakim olduğu gözlemlenmiştir.

Malavi’de sıcaklığın yüksek olduğu aylar daha çok yaz aylarıdır. Özellikle ağustos ortası ve kasım ayları arasında çok sıcak havalar gözlenir. Malavi gölü civarında da sıcaklıklar yüksek olur. Ülkenin genelinde ise en soğuk ay temmuz ayıdır. Genel olarak yılın tamamında sıcaklıklar kasım ve nisan ayları arasında 19 derece ile 32 derece arasında değişebilir. Mayıs ve ekim ayları arasında sıcaklıklar 14 derece ile 24 derece arasında değişir. Ülkedeki para birimi ise Malavi kvaçası’dır.

Malavi'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) tarafından takip edilen para birimi kodu ISO 4217’dir. Bu düzenleme ile ülkelerin para birimleri üç haneli olarak kısaltılarak kod oluşturulur. Para birimlerinin kodları ise dünya çapında kabul görür, döviz bürolarında ve para piyasalarında kabul edilir. Tüm para birimleri bu kod ile işlem görür.

Malavi’de kullanılan para birimi Malavi Kvaçası’dır. Malavi Kvaçası’nın alt para birimi ise tambalaya’dır. Bir Malavi Kvaçası, 100 adet tambalaya bölünebilmektedir. Malavi Kvaçası’nın ISO 4217 kodu ise MWK olarak belirlenmiştir. MWK kodu ile döviz bürolarında ve uluslararası para piyasalarında işlem görür.

Canlı Borsa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCMB'den zorunlu karşılıklar için yeni adım!TCMB'den zorunlu karşılıklar için yeni adım!
Gram altında son durum! Güvenli limana talepte...Gram altında son durum! Güvenli limana talepte...

Anahtar Kelimeler:
Malavi para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı?

Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı?

'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek iddia: Haydi soruşturun da görelim

'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek iddia: Haydi soruşturun da görelim

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.