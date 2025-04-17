Malavi'nin para birimi nedir? Malavi'nin para biriminin kodu ve sembolü

Türkçe karşılığına göre anlamı Alev olan Malavi, güneşin Malavi Gölü üzerinden batması sırasında meydana gelen görüntünün insanlar tarafından alev şekline benzetilmesinden esinlenilerek adı koyulmuş bir ülkedir. Ülkenin başkenti ve aynı zamanda da en büyük şehri olan şehir Lilongwe’dir.

Malavi'nin para birimi nedir?

Malavi ülkesinde İngilizce ve Çevaca olmak üzere iki adet resmi dil kabul edilmiştir. Ülkedeki yönetim şekli cumhuriyettir. Yüzölçümü 118.480 kilometrekaredir. Nüfusu ise yaklaşık olarak 19.129.000 civarındadır. Bağımsızlığını Büyük Britanya’dan 6 Temmuz 1964 yılında kazanmış olan ülkenin Afrika kıtasının güneydoğu tarafında, kuzey - güney yönünde uzanmış olan uzun ve dar toprakları bulunur.

Ülke genelinde tropikal iklimin hakim olduğu gözlemlenmiştir.

Malavi’de sıcaklığın yüksek olduğu aylar daha çok yaz aylarıdır. Özellikle ağustos ortası ve kasım ayları arasında çok sıcak havalar gözlenir. Malavi gölü civarında da sıcaklıklar yüksek olur. Ülkenin genelinde ise en soğuk ay temmuz ayıdır. Genel olarak yılın tamamında sıcaklıklar kasım ve nisan ayları arasında 19 derece ile 32 derece arasında değişebilir. Mayıs ve ekim ayları arasında sıcaklıklar 14 derece ile 24 derece arasında değişir. Ülkedeki para birimi ise Malavi kvaçası’dır.

Malavi'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) tarafından takip edilen para birimi kodu ISO 4217’dir. Bu düzenleme ile ülkelerin para birimleri üç haneli olarak kısaltılarak kod oluşturulur. Para birimlerinin kodları ise dünya çapında kabul görür, döviz bürolarında ve para piyasalarında kabul edilir. Tüm para birimleri bu kod ile işlem görür.

Malavi’de kullanılan para birimi Malavi Kvaçası’dır. Malavi Kvaçası’nın alt para birimi ise tambalaya’dır. Bir Malavi Kvaçası, 100 adet tambalaya bölünebilmektedir. Malavi Kvaçası’nın ISO 4217 kodu ise MWK olarak belirlenmiştir. MWK kodu ile döviz bürolarında ve uluslararası para piyasalarında işlem görür.