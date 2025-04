Maldivler'in para birimi nedir? Maldivler'in para biriminin kodu ve sembolü

Maldivler, toplamda 1200 adet adadan oluşur. Bu adaların yalnızca 281 tanesinde insanlara ait yaşam alanları bulunmaktadır. Geri kalan adalar ise boştur. Yerleşimi olan adaların çoğunluğu Maldivliler tarafından kullanılır. Geri kalan adalar ise otel ada şeklinde hizmet vermektedir. Maldivliler, bu ada gruplarında yaşayan tek etnik grup olarak bilinir ve kökenleri Hint Aryan olan bir halktır.

Maldivler'in para birimi nedir?

Maldivler’in başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan şehir Male’dir. Ülke üniter cumhurbaşkanlığı sistemli anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir. Birleşik Krallık’tan ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiği tarih 26 temmuz 1965’tir. Nüfusun neredeyse tamamı Maldivlilerden oluşur ve yaklaşık olarak 379.270 civarındadır. Resort adalardan oluşan ülke de her resort, adanın ismi ile anılmaktadır. En ünlü resortlardan bazıları ise Naladhu, Banyan Tree, Huvafen, One and Only Reethi Rah, Ayada’dır.

Maldivler’in ekonomisi ağırlıklı olarak balıkçılığa dayanır. Bunun dışında ahşap ve el işleri, halat yapımı da ülkenin gelir kaynakları arasındadır. Ekvatoral iklimin hakim olduğu Maldivler’de sıcaklık yıllık olarak ortalama 30 derece civarındadır. Para birimi ise Maldiv Rufiyası’dır.

Maldivler'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO 4217, Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından takip edilen bir para birimi kodudur. Her ülkenin resmi olarak kabul ettiği ve kullandığı para birimine ait bir kod bulunur. Bu kodlar üç haneli olur ve dünya genelindeki tüm para piyasalarında ya da döviz bürolarında kabul görür. Para birimleri de bu kodlar üzerinden işleme tabi tutulur.

Maldivler’de kullanılan para birimi Maldiv Rufiyası’dır. Rufiyaa’nın simgesi Rf, MRf’dir. Alt para birimi ise Laari’dir. Bir rufiyaa 100 adet laariye bölünebilmektedir. Rufiyaa para biriminin dünya genelinde kabul gören ISO 4217 para birimi kodu ise MVR olarak belirlenmiştir. Ülkede 1,5,10,25,50 laariler madeni para olarak ve 5, 10, 15, 20, 50, 100, 500 kağıt paralar basılmaktadır.