FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Maldivler'in para birimi nedir? Maldivler'in para biriminin kodu ve sembolü

Maldivler Cumhuriyeti, Hint Okyanusu’nda yer alan 1200 adadan meydana gelen bir ülkedir. Sri Lanka’nın 750 kilometre güneybatısında, Hindistan’ın güneyinde yer almaktadır. Küresel iklim olayları nedeni ile yüz yıl içinde suların altında kalacağı öngörülmektedir.

Maldivler'in para birimi nedir? Maldivler'in para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Maldivler, toplamda 1200 adet adadan oluşur. Bu adaların yalnızca 281 tanesinde insanlara ait yaşam alanları bulunmaktadır. Geri kalan adalar ise boştur. Yerleşimi olan adaların çoğunluğu Maldivliler tarafından kullanılır. Geri kalan adalar ise otel ada şeklinde hizmet vermektedir. Maldivliler, bu ada gruplarında yaşayan tek etnik grup olarak bilinir ve kökenleri Hint Aryan olan bir halktır.

Maldivler'in para birimi nedir?

Maldivler’in başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan şehir Male’dir. Ülke üniter cumhurbaşkanlığı sistemli anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir. Birleşik Krallık’tan ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiği tarih 26 temmuz 1965’tir. Nüfusun neredeyse tamamı Maldivlilerden oluşur ve yaklaşık olarak 379.270 civarındadır. Resort adalardan oluşan ülke de her resort, adanın ismi ile anılmaktadır. En ünlü resortlardan bazıları ise Naladhu, Banyan Tree, Huvafen, One and Only Reethi Rah, Ayada’dır.

Maldivler’in ekonomisi ağırlıklı olarak balıkçılığa dayanır. Bunun dışında ahşap ve el işleri, halat yapımı da ülkenin gelir kaynakları arasındadır. Ekvatoral iklimin hakim olduğu Maldivler’de sıcaklık yıllık olarak ortalama 30 derece civarındadır. Para birimi ise Maldiv Rufiyası’dır.

Maldivler'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO 4217, Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından takip edilen bir para birimi kodudur. Her ülkenin resmi olarak kabul ettiği ve kullandığı para birimine ait bir kod bulunur. Bu kodlar üç haneli olur ve dünya genelindeki tüm para piyasalarında ya da döviz bürolarında kabul görür. Para birimleri de bu kodlar üzerinden işleme tabi tutulur.

Maldivler’de kullanılan para birimi Maldiv Rufiyası’dır. Rufiyaa’nın simgesi Rf, MRf’dir. Alt para birimi ise Laari’dir. Bir rufiyaa 100 adet laariye bölünebilmektedir. Rufiyaa para biriminin dünya genelinde kabul gören ISO 4217 para birimi kodu ise MVR olarak belirlenmiştir. Ülkede 1,5,10,25,50 laariler madeni para olarak ve 5, 10, 15, 20, 50, 100, 500 kağıt paralar basılmaktadır.

Canlı Borsa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCMB'den zorunlu karşılıklar için yeni adım!TCMB'den zorunlu karşılıklar için yeni adım!
Gram altında son durum! Güvenli limana talepte...Gram altında son durum! Güvenli limana talepte...

Anahtar Kelimeler:
Maldivler para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sırrı Süreyya Önder için "yeni kırılma noktası"

Sırrı Süreyya Önder için "yeni kırılma noktası"

Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı?

Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı?

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.