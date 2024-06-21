Maliye'den sıkı tedbirler: Fiş almayana ceza var, lüks yaşayanlar da radarda! Harcamalar kontrol edilecek, vergi geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi paketinde sona yaklaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakında gelmesi planlanan pakette çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını amaçlayan düzenlemelerin getirilmesi bekleniyor. Bakanlık kayıt dışılıkla mücadelede ise her gün yeni bir adım atıyor. Fiş ve fatura gibi belgeleri düzenlemeyenlerle bu belgeleri almayanlara ağır yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor. Lüks harcamalar yapanların hesapları da mercek altında. Maliye, geliri ile harcamaları arasında yüzde 20’den fazla fark olan, lüks içerisinde yaşayıp gelirini gizleyenlerden de vergi alacak.

FİŞ ALMAYANA CEZA

Ekonomim'de yer alan habere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı öneriler arasında toplumun tamamını ilgilendiren alışverişte belge düzenlemesi dikkat çekti. Fatura ve fiş gibi belgeleri düzenlemeyenlere tutarın yüzde 10’u kadar ve en az 3 bin 400 lira tutarında özel usulsüzlük cezası uygulanıyor. Alıcının mükellef değil de tüketici olması halinde ceza 1/5 oranında uygulanıyor. GİB yeni dönemde hem alıcı hem de satıcılara uygulanan cezanın artırılmasını öngörüyor. Bu kapsamda satıcılar yönünden belge düzenine uyulmadığı durumda birinci tespitte ceza tutarının 3 bin 400 liradan asgari 30 bin liraya yükseltilmesi öneriliyor. Eğer satış bedeli yüksek ise düzenlenmeyen tutarın yüzde 30’u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

IBAN HESABINI BAŞKASINA KULLANDIRANA 20 MİLYON CEZA

Yaptığı satışları şirket hesabı yerine ailesi veya başkasının IBAN hesaplarına havale yaptırarak tahsil eden şirketler ile kendisine ait hesabı bunlara kullandıranlara asgari 30 bin lira-azami 20 milyon lira olmak üzere işleme konu tutarın yüzde 10’u kadar ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecek.

LÜKS HARCAMALAR TAKİP EDİLECEK

Sözcü'de yer alan habere göre de geliri ile harcamaları arasında yüzde 20’den fazla fark olan, lüks içerisinde yaşayıp gelirini düşük gösterenler Maliye’ye çağrılarak, izahat istenecek. Kaynağı açıklanamayan gelirden de vergi alınacak. Düzenlemenin yasalaşması halinde ilgili mükellefler beyan ettikleri gelirleriyle, seyahat ve lüks otel harcamalarını nasıl yaptıklarını Maliye’ye açıklamak zorunda kalacak.

VERGİ İNCELEMESİ BEKLENİYOR

İzah edilemeyen fark tutarlar arızi kazanç kabul edilerek Gelir Vergisi tarh edilecek. Lüks harcamalarını açıklayamayanlar hakkında vergi incelemesinin de başlatılması bekleniyor.







