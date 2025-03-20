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Maliye'nin 8 bin müfettişine yenisi ekleniyor! Sahada dört koldan denetim yapılıyordu artık onlar devralacak, 'Bu dev bir adım'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.03.2025 12:58
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Kayıt dışı ekonomi ile mücadele eden Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir çalışmanın hazırlığını sürdürüyor. Buna göre, yapay zeka tabanlı bir vergi müfettişinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Detayları merak edilen konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Mert Özarar, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Maliye'nin 8 bin müfettişine yenisi ekleniyor! Sahada dört koldan denetim yapılıyordu artık onlar devralacak, 'Bu dev bir adım'

Vergi kayıp ve kaçakçılığı önlemek ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edebilmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı saha da dahil olmak üzere denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bakanlığın denetimlerini yoğun bir şekilde devam ederken yapay zekadan destek almak için de çalışmalar sürüyor.

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YAPAY ZEKA VERGİ MÜFETTİŞİ OLACAK

Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Mert Özarar,yapay zeka tabanlı bir vergi müfettişi oluşturmak istediklerini kaydetti. Özarar, TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonuna yaptığı sunumda şu sözleri sarf etti:

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“Bunu yaptığımız anda başarıya ulaşacağız. Bu dev bir adım, bunun için bazı bebek adımlara ihtiyacımız var. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımızla çok yakın çalışıyoruz. Özellikle yapay zekâda başladık; doğru işe doğru müfettiş. 7.500-8 bin vergi müfettişimiz var, her birinin farklı alan uzmanlıkları var, her birinin farklı sektörel deneyimleri var. Doğru müfettişi, doğru bilgi birikimini o dosyaya atayabilirsek o kadar başarılı olabiliriz, bunu yapay zekâya yaptırıyoruz”

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Özarar, ihbar işleme sistemi hakkında da bilgi vererek, yapay zeka tabalı ihbar işleme sisteminin hayata geçireleceğini ifade etti. Gelen dilekçelerin işlemleri ile zaman kaybedilmeyeceğini belirten Özarar, aktarımını şu şekilde yaptı:

"Aktarılan metin üzerinden eğitilmiş bir yapay zekâ modeliyle ihbarda geçen kişileri etiketleyerek bir harita çıkarmaya çalışıyoruz, ‘Başka usulsüzlüklerde veya vergi kaçırmalarda da aynı aktörler rol oynuyor mu?’ diye."

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ONLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Yerli ve milli ürünler için pozitif ayrımcılık yaptıklarının altını çizen Özarar, firmaların bir araya gelerek bir alanda uzmanlaşmalarını ve doğru zamanda ürün getirmeleri gerektiğini kaydetti ve "Biz size can suyunu verelim, içeride kullanalım ama lütfen burada kârlılığı çok gözetmeyin, bir millî ürünümüz olsun" dedi.

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Özarar sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Özellikle bu ‘Large Language’ Modeliyle ilgili farklı firmalarımızın da bir araya gelmelerinden ve bir tane büyük Türk doğal dil modelinin ortaya çıkmasından sadece Hazine ve Maliye Bakanlığımız değil, sadece kamu değil, tüm Türkiye’miz için çok ciddi fayda olacağını düşünüyorum”

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zeka vergi
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