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Maliye Spor camiasına da el attı! Büyük kulüplere denetim... Milyon dolarlık sporculara kırmızı kart verildi! Yüzlercesi kontrol edildi!

08.10.2024 10:39
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayı dışı ekonomiyle mücadele ile ilgili çalışmalarına son hız devam ediyor. Bakanlık, tüm sektörlerde denetimleri gerçekleştirirken sporcuları da es geçmedi. Milyon dolarlık kontratların imzalandığı sporcuların gelirleri de denetime girecek. Bakanlık, farklı spor dallarında 1900 kişinin ücretini inceledi ve son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptadı.

Maliye Spor camiasına da el attı! Büyük kulüplere denetim... Milyon dolarlık sporculara kırmızı kart verildi! Yüzlercesi kontrol edildi!

Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamına farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerine de başladı. Her sektörde denetim devam ediyorken Hazine ve Maliye Bakanlığı her spor dalından sporcuları da denetime aldı.

İlmek ilmek devam eden mücadelede beyan dışı bırakılan yüksek tutarlı sporcu ücretlerine ilişkin çalışma başlatarak önemli bir adım daha attı.

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BÜYÜK KULÜPLERE DENETİM BAŞLADI!

Sporcuların aldığı yüksek ücretlere ilişkin beyanda bulunup bulunmadığını kontrol eden Gelir İdaresi, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynayan profesyonel sporculara kulüplerce ödenen ücretlerden bazılarının beyan dışı bırakıldığını tespit etti.

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kulüpler sporculara ödediği ücretlerden vergi kesintisi yapıyor. Sporcuların elde ettiği ücret geliri, gelir vergisi tarifesinin 4'üncü dilimini aştığı takdirde bu meslektekilerin beyanname vermesi ve artan oranlı hesaplanan vergi ödemesi gerekiyor.

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1900 SPORCU DENETLENDİ!

Yürütülen çalışmada, 1900 sporcu analiz edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı verileri, kulüplerin beyanları, sözleşme bilgileri, ulusal ve uluslararası basında yer alan haberler ve kulüpler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu!na yapılan transfer bilgileriyle çapraz kontrole tabi tutuldu. Çalışma sonucu 2021-2023 yıllarında elde edilen ücret gelirlerinde büyük vergi kayıpları saptandı.

MİLYON DOLARLIK KONTRATLAR YAPILIYOR

Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, son 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlendi.

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SPORCULARA SÖZ HAKKI VERİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Gelir İdaresi Başkanlığının söz konusu sporcuları izaha davet edeceğini ve beyan dışı bırakılan kazançlarını beyan etmelerini isteyeceğini söyledi. Şimşek, "İzaha davet kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek" dedi.

Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerinin sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Maliye olarak 'çok kazanan ancak düşük gelir beyan edenlerin' kapısını çalmayı sürdürüyoruz. Yüksek gelir elde eden ve gelirini gizleyenlere yönelik denetim çalışmalarımız devam edecek. Kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız."
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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spor Maliye
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