FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Maliye zenginlerden de alacak! Bakanlık düğmeye bastı: İlave vergi alınacak

Kayıp ve kaçak vergiye yönelik önemli adımlar atan Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, zenginlerin kullandığı özel jetleri radarına aldı. Maliye, özel amaçlı kullanılan jetlerin giderlerinin işletmelere yazılıp, yazılmadığına yönelik araştırma başlatırken, ilave vergilerin alınması için de düğmeye basıldı!

Maliye zenginlerden de alacak! Bakanlık düğmeye bastı: İlave vergi alınacak
Cansu Akalp

Geçen ay yatların ÖTV'sini yüzde 0'dan yüzde 8'e yükselten Hazine ve Maliye Bakanlığı, şimdi de sayısı her geçen gün daha da artan özel jetleri radarına aldı.

Özel jetler şirketler adına alınıyor ve genellikle özel amaçlı kullanıyor. Halen Türkiye'de 161 özel jet bulunuyor. Özel amaçlı kullanılan jetlerin giderlerinin işletmeye yazılıp yazılmadığına vergi kaybı olup olmadığına yönelik araştırmalar yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, hava taşıma işletmelerinin üzerine gitmeye başladı.

TOPLAM 1.637 HAVA ARACI BULUNUYOR!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizde; 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla 781 uçak, 245 hava taksi, 611 genel havacılık olmak üzere toplam 1.637 hava aracı bulunuyor.

Maliye zenginlerden de alacak! Bakanlık düğmeye bastı: İlave vergi alınacak 1

Hava araçlarıyla ticari amaçla, belirli hatlar üzerinde, ücret karşılığında yolcu veya yük taşıması yapan işletmeler ile ticari hava taşımacılığı kapsamında olmayan yolcu ve yük taşımacılığı ile ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın yapılacak hava işi ve eğitim faaliyetlerini yapan işletmeler hava taşıma işletmeleri olarak nitelendiriliyor.

Mevzuattaki şartları yerine getiren işletmeler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden işletme ruhsatı alarak taşımacılık faaliyetlerinde bulunuyor. Ruhsatlar Ticari Hava Taşıma İşletmeleri, Hava Taksi İşletmeleri ve Genel Havacılık İşletmeleri şeklinde veriliyor.

Maliye zenginlerden de alacak! Bakanlık düğmeye bastı: İlave vergi alınacak 2

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DÜĞMEYE BASTI!

ekonomim'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı bu işletmelerden ilave vergi almak üzere düğmeye bastı.

Son dönemde özellikle kayıp ve kaçak vergiye yönelik birçok adım atan Hazine ve Maliye Bakanlığı, zenginlere ait özel uçaklara yönelik düzenlemeyle, vergi adaletini sağlamayı amaçlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
e-Devlet'ten bakılıyor! 'K harfinden daha tehlikeli' uyarısı! Emeklilik iptaline kadar gidiyor 'Sadece 1 gün bile...'e-Devlet'ten bakılıyor! 'K harfinden daha tehlikeli' uyarısı! Emeklilik iptaline kadar gidiyor 'Sadece 1 gün bile...'
Ceren Moray neden gözaltına alındı? Oyuncu Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında?Ceren Moray neden gözaltına alındı? Oyuncu Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında?

Anahtar Kelimeler:
yat kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.