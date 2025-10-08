Maliye zenginlerden de alacak! Bakanlık düğmeye bastı: İlave vergi alınacak

Geçen ay yatların ÖTV'sini yüzde 0'dan yüzde 8'e yükselten Hazine ve Maliye Bakanlığı, şimdi de sayısı her geçen gün daha da artan özel jetleri radarına aldı.

Özel jetler şirketler adına alınıyor ve genellikle özel amaçlı kullanıyor. Halen Türkiye'de 161 özel jet bulunuyor. Özel amaçlı kullanılan jetlerin giderlerinin işletmeye yazılıp yazılmadığına vergi kaybı olup olmadığına yönelik araştırmalar yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, hava taşıma işletmelerinin üzerine gitmeye başladı.

TOPLAM 1.637 HAVA ARACI BULUNUYOR!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizde; 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla 781 uçak, 245 hava taksi, 611 genel havacılık olmak üzere toplam 1.637 hava aracı bulunuyor.

Hava araçlarıyla ticari amaçla, belirli hatlar üzerinde, ücret karşılığında yolcu veya yük taşıması yapan işletmeler ile ticari hava taşımacılığı kapsamında olmayan yolcu ve yük taşımacılığı ile ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın yapılacak hava işi ve eğitim faaliyetlerini yapan işletmeler hava taşıma işletmeleri olarak nitelendiriliyor.

Mevzuattaki şartları yerine getiren işletmeler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden işletme ruhsatı alarak taşımacılık faaliyetlerinde bulunuyor. Ruhsatlar Ticari Hava Taşıma İşletmeleri, Hava Taksi İşletmeleri ve Genel Havacılık İşletmeleri şeklinde veriliyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DÜĞMEYE BASTI!

ekonomim'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı bu işletmelerden ilave vergi almak üzere düğmeye bastı.

Son dönemde özellikle kayıp ve kaçak vergiye yönelik birçok adım atan Hazine ve Maliye Bakanlığı, zenginlere ait özel uçaklara yönelik düzenlemeyle, vergi adaletini sağlamayı amaçlıyor.