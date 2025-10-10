FİNANS

Maliyet artışı balık fiyatlarını vurdu! Geçen yıla göre iki kat arttı: O tür 85 TL’den 185 TL'ye çıktı...

Ekim ayında İzmir Balık Hali'nde palamut başta olmak üzere birçok türde geçen yıla göre neredeyse iki katına varan artış görüldü; palamut kilogram fiyatı 2024’te ortalama 85 TL’den 2025’te 185 TL'ye çıkarak yüzde 117.6 arttı.

Cansu Akalp

Av azlığı ve maliyet artışları balık fiyatlarını da etkiledi. İzmir Balık Hali, ekim ayında bazı deniz ürünlerinde geçen yıla göre neredeyse iki katına varan fiyat artışlarıyla dikkat çekti. Vatandaşın sofralarında sıkça yer bulan levrek, çipura ve istavritte fiyatlar arttı. Fiyat artışında en başı palamut çekiyor.

PALAMUT EN BAŞTA!

2024’te kilogramı ortalama 85 TL olan palamut, 2025’te 185 TL’ye yükselerek yüzde 117.6’lık artış yaşadı. Onu sırasıyla kalamar (112.5), kefal (94), karides (93.8), çipura (87.5), barbun (85.7) artışları izledi.

DENİZ LEVREĞİ 1.300 TL'YE ULAŞTI!

2024’te de pahalı olan kaya barbunu, deniz levreği ve lüfer gibi türler 2025’te adeta lüks sınıfına geçti. Kaya barbununun fiyatı 1.050 TL’den 1.950 TL’ye çıkarken, deniz levreği de 1.300 TL’ye ulaştı. Kültür üretimi yapılan çipura ve levrek de zamlandı; kültür levrek yüzde 86, kültür çipura yüzde 29.7 artış gördü.

Fiyat artışlarında av azlığı ve girdi maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğu kaydediliyor.

BALIK TEZGAHLARININ GÖZDESİ!

Hamsi, bu yıl da balık tezgahlarının gözdesi olarak yerini korudu. Ucuz protein kaynağı olmasıyla yoksulun sofrasını süsleyen hamsinin hal fiyatı geçen yıl yaklaşık 100 TL civarındayken, bu yıl sınırlı bir artış gösterdi. Karadeniz’in gözdesi hamsinin kilogram fiyatı, 7 Ekim itibarıyla yüzde 16.7 ile sınırlı bir artışla 116 TL’ye ulaştı.

