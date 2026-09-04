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Manisa'da badem hasadına başlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde badem hasadına başlandı.

Manisa'da badem hasadına başlandı

Kiraz, hünnap, ceviz ve kestane olmak üzere birçok tarım ürününün yoğun olarak üretiminin yapıldığı Demirci'de son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla badem üretiminde artış gözleniyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden üreticiler, sırıklar marifetiyle bademlerini silkiyor.

Ağaçların altına serdikleri örtülerin üzerine dökülen ürünleri toplayan çiftçiler, çuvallara doldurdukları bademleri traktörlerle taşıyor.

Elle veya makineler yardımıyla dış yeşil kabuğundan ayrılan bademler, kurumak üzere açık havaya seriliyor.

Yaklaşık 4 gün boyunca güneşte kurumaya bırakılan ürünler, içlerinin çıkarılması amacıyla yeniden işlemden geçirildikten sonra satışa hazır hale getiriliyor.

İlçe genelinde 14 bin 100 dekar alanda, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 1185 üretici tarafından badem yetiştiriciliği sürdürülüyor.

"GEÇEN YIL DONDAN ETKİLENDİ, BU SENE MAHSULÜMÜZ GÜZEL"

İlçeye bağlı Mezitler Mahallesi'nde 20 yıldır badem üreticiliği yapan Hüseyin Ünlü, AA muhabirine, ağaçları 2006 yılında diktiklerini ve 5-6 yıl sonra verim almaya başladıklarını söyledi.

Hasat sürecine ilişkin bilgi veren Ünlü, şöyle konuştu: "Geçen sene bademi don vurdu ama bu sene bereket versin iyi. 20 dönüm bademliğimiz var, 2 ton civarında ürün bekliyoruz. Ağustosun 20'sinden sonra başlıyoruz hasada, eylül ayı ortalarına kadar sürüyor. Topladıktan sonra badem ayıklama makinesinden geçiriyoruz. Yöremizde 'çıtır badem' olarak bilinen Ferragnes türü bademleri topluyoruz. Yıllık bakımında ise güzün toprağı sürüyoruz, yılbaşında ve mart ayında gübre takviyelerini yapıp diplerini çapalıyoruz. Bu yıl mahsulümüz güzel, önümüzdeki günlerde gelen tüccarlara satışını yapacağız." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa badem
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