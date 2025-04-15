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Mansur Yavaş’tan emeklilere önemli destek: 'Hane başı 1500 TL'

15.04.2025 08:41
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Mansur Yavaş, Ankara’da Büyükşehir Belediyesi tarafından emeklilere yapılan destekle ilgili dikkat çeken rakamlar paylaştı. Yavaş açıklamasında “70 bin emeklimize toplam 105 milyon Lira destek ödemesi gerçekleştirdik” dedi.

Mansur Yavaş’tan emeklilere önemli destek: 'Hane başı 1500 TL'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeden sosyal destek alan 70 bin 44 emeklinin Başkent Kartlarına hane başı 1500 TL'den toplamda 105 milyon 66 bin TL emekli desteği ödemesinin yapıldığını bildirdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Söz verdik: Bu kentin kaynakları, bu kentin insanı için harcanacak. 70 bin 44 emeklimize, hane başı 1500 TL olmak üzere toplam 105 milyon 66 bin TL destek ödemesi gerçekleştirdik. Çünkü biz emeklimizi kendi haline bırakamayız, muhtaç durumdaki emekliyi görmezden gelip sırtımızı dönemeyiz. Bir ömrü bu memlekete adamış insanlara, göz göre göre yoksulluğu reva göremeyiz. Gerçek belediyecilik işte budur."
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara
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