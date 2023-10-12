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Marakeş'te sürpriz toplantı: Merkez Bankası Başkanı Erkan ile Fed Başkanı Powell aynı karede...

12.10.2023 15:58 | Son Güncelleme:
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Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için Fas'ın Marakeş kentinde bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Fed Başkanı Jerome Powell ile görüştü.

Marakeş'te sürpriz toplantı: Merkez Bankası Başkanı Erkan ile Fed Başkanı Powell aynı karede...

Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Fas Marakeş'te bulunan TCMB Başkanı Gaye Erkan Fed Başkanı Jerome Powell ile yaklaşık 40 dakika görüştü.

Mehmet Şimşek IMF toplantısından seslendi Mehmet Şimşek IMF toplantısından seslendi

Konuya yakın bir kaynağın Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Marakeş'te ABD ve Brezilya Merkez Bankası başkanları ile ikili görüşmeler yapıldı. Öte yandan aynı kaynak Barclays ve Deutsche Bank ile yatırımcı toplantıları yapıldığını belirtti.

ŞİMŞEK VE ERKAN'IN TEMASLARI DEVAM EDECEK

Geçen hafta Londra'da temaslarda bulunan Şimşek bugün ve yarın Dünya Bankası-IMF yıllık toplantılarına katılıyor.

Erkan'ın Fas programında ise Blackrock, JPMorgan, Deutsche Bank ve merkez bankası başkanlarını da içeren görüşmeler yer alıyor.

Ekonomi yönetimi, bu görüşmelerde ekonomi programını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedeflerken yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor.

Şimşek 19 Ekim'de ise, Paris'te yatırımcılarla görüşecek ardından ise Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gidecek. Şimşek BAE ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Merkez Bankası

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