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Market alışverişinde 'yemek kartına limit' ayarı var denmişti! SGK'dan 158 liralık detaya net açıklama...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.04.2025 15:35
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İşverenlerin çalışanlarına tahsis ettiği yemek kartlarının market alışverişinde kullanımında kısıtlama olduğuna dair yapılan haberlere SGK'dan açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, marketlerde günlük olarak en fazla 158 aylık olarak ile 3 bin 476 lira harcanabileceğini iddialarının doğru olmadığıını ifade etti.

Market alışverişinde 'yemek kartına limit' ayarı var denmişti! SGK'dan 158 liralık detaya net açıklama...

Birçok çalışanın kullandığu yemek kartları ile ilgili iddialar haber gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Zincir yeme-içme yerlerinden küçük esnafa marketlere kadar kullanılan yemek kartlarının kullanım yerleri ile ilgili ortaya atılan iddialara Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yanıt geldi.

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Ekonomim'e konuşan SGK kaynakları, bu yönde alınmış herhangi bir karar bulunmadığını ve yemek kartlarıyla ilgili herhangi bir harcama limiti söz konusu olmadığını ifade etti. SGK kaynakları ayrıca, bu iddiaların daha önce de gündeme getirildiğini ve kurumun resmi açıklama yaptığının altını çizdi.

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SGK'dan yapılan açıkamada şu sözler kullanıldı:

"193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca, hizmet erbabına işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisnadır.

İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda ise çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2025 yılı için 240 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartıyla, bu ödemeler de istisna kapsamında değerlendirilmektedir.

Ödemenin 240 TL’yi aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilmektedir.

240 TL’lik yemek bedeli istisnası tutarı her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. 2024 yılında 170 TL olarak tutar bu şekilde artırılarak 240 TL olarak belirlenmiştir.

Vergi mevzuatında hiçbir zaman 158 TL’lik bir tutar söz konusu olmamıştır.

GVK da sınır günlük 240 TL olup aşan kısım ücret olarak vergilendirilmektedir. Bunun yemek çeki/yemek kartı veya nakit olarak verilmesi 240 TL’lik sınırı değiştirmemektedir.

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DANIŞTAY'DAN KARAR

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan 5/12/2024 tarihli ve 2024/509 sayılı Karar ile 1/1/ 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilecek günlük tutarı 158,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yemek çeki/yemek kartı verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde de 158 TL’yi aşan kısım SGK tarafından prime esas kazancın tespitinde dikkate alınırken, Danıştay kararıyla yemek kartları için bu sınır kaldırılmıştır.

Bu karar sonrası işveren çalışanlarına yemek kartları vasıtasıyla yemek bedeli verdiğinde tutara bakılmaksızın, bu tutar üzerinden SGK primi hesaplanmamaktadır. "

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OCAK AYINDA DA AÇIKLAMA YAPILMIŞTI!

Öte yandan SGK, yemek kartlarının prime esas miktarına ilişkin kararın yürürlüğe girmesinin ardından aynı iddiaların güneme gelmesi üzerine, "Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır" açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sgk Yemek kartı
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