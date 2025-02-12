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Market market gezmeye son! 'En ucuzu nerede?' derdi bitiyor: A101, BİM, MİGROS, ŞOK... Anlık fiyatları artık 'Market Fiyatı' sitesinde

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.02.2025 06:40
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Market fiyatlarıyla ilgili tüketiciye büyük kolaylık geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatının görülüp karşılaştırma yapıldığı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kacır, TÜBİTAK ile yapılan çalışma doğrultusunda 'Market fiyatı' sitesinin hayata geçtiğini açıkladı. Artık tek bir tıkla A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK... 'En ucuz ürün hangi markette?' sorusunun yanıtı bulunacak.

Market market gezmeye son! 'En ucuzu nerede?' derdi bitiyor: A101, BİM, MİGROS, ŞOK... Anlık fiyatları artık 'Market Fiyatı' sitesinde

Market market gezmeye artık son. Hangi ürün en ucuz hangi markette? sorusunun yanıtı için yeni bir uygulama hayata geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılan web sitesiyle birlikte zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatının görülüp karşılaştırma yapılacağını açıkladı. Mobil uygulaması da hazırlanan site, tek tek ya da sepet olarak en uygun fiyatı sunan, en yakın marketleri tüketiciye önerecek.

MARKET FİYATI SİTESİNİ KONTROL EDİN: EN UCUZ ÜRÜN NEREDE?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılan marketfiyati. org.tr sitesiyle zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatının görülüp karşılaştırılabileceğini açıkladı. TÜBİTAK ve Merkez Bankası işbirliğiyle geliştirilen internet sitesi, 7 zincir marketteki binlerce ürünü görüp karşılaştırma imkânı sunuyor.

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ANLIK FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

İnternet sitesiyle meyve, sebze, et, tavuk, balık, süt ürünleri ve kahvaltılık, içecek, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı anlık karşılaştırılabilecek.

Sistemin sunduğu fiyatlar ile vatandaşlar alışverişlerinde daha kazançlı çıkacak. Kullanıma alınan internet sitesinde satın alınmak istenen ürünler sepete ekleniyor ve alışveriş yapılacak konum giriliyor. Ardından bulunduğunuz konuma göre sepetinizdeki ürünleri en uygun fiyata satan marketler sırasıyla vatandaşın önüne getiriliyor.

Vatandaşa sepetteki ürünlerin tamamı A marketinde 300 lira, B marketinde 340 lira tutuyor gibi bir karşılaştırma imkanı sunularak mantıklı tercihin yapılması kolaylaştırılıyor.

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7 ZİNCİR MARKET VAR... UYGULAMASI DA GELECEK

Merkez Bankası'nın katkılarıyla yayına başlayan internet sitesi 7 zincir marketin verilerini TÜBİTAK BİLGEM sistemleri ile paylaşıyor. Fiyat bilgileri paylaşılan marketler içinde A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK marketleri yer alıyor. Bu marketlerin fiyatlarını karşılaştırmak için cep telefonlarında “Market Fiyatı” mobil uygulaması da yakında erişime açılacak.

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REKABETİ KIZIŞTIRACAK

Marketlerin tüm ürünlerindeki fiyatları karşılaştırmaya olanak tanıyan yeni site ve yakında gelecek uygulamanın marketler arasındaki rekabeti de kızıştırması bekleniyor. Bu kapsamda marketlerden ürünleri daha ucuz olana daha fazla rağbet olacağı için diğer marketlerin de pasta payından geri kalmamak için fiyatlarında indirim yapacağı öngörülüyor.

Ayrıca marketfiyatı.org.tr ile raf fiyatları uyuşmayan firmalar için de yaptırımların olacağı belirtiliyor.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
market ürün Mehmet Fatih Kacır
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