FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Market raflarında o ürün olmayacak! Bakanlık düğmeye bastı, bugün yürürlüğe girdi

Market raflarında bulunan içeceklerin bazılarında 'şekersiz' ibaresi bulunuyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı içeceklerde bulunan 'şekersiz' ifadesine yönelik yasağı bugün itibarıyla yürürlüğe aldı.

Market raflarında o ürün olmayacak! Bakanlık düğmeye bastı, bugün yürürlüğe girdi
Ezgi Sivritepe

Tüketimi her geçen gün artan 'şekersiz' içeceklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir düzenleme geldi. Bakanlık, geçtiğimiz aylarda Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitmiş ve ister doğal ister yapay olsun, şeker ya da tatlandırıcı içeren gıda ürünlerinin, ‘şekersiz’ ibaresiyle satışa sunulmasını yasaklamıştı.

Market raflarında o ürün olmayacak! Bakanlık düğmeye bastı, bugün yürürlüğe girdi 1

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Aylar öncesinde yapılan tebliğe rağmen konuya ilişkin birçok firma ürünlerinde henüz değişikliğe gitmezken, marketlerde satışa sunulan içecekler için 'şekersiz' yasağı bugün itibarıyla devreye alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Toplu iş sözleşmesi için son rakam belli olduToplu iş sözleşmesi için son rakam belli oldu
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı gazlı içecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya bu videoları konuşuyor! Market çalışanları yorgunluktan bayılıyor

Sosyal medya bu videoları konuşuyor! Market çalışanları yorgunluktan bayılıyor

Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi

Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi

Sekreter tutan bile var 'Peşinden koşuyoruz'

Sekreter tutan bile var 'Peşinden koşuyoruz'

Akaryakıta beklentinin üstünde zam! 57 lirayı aşacak

Akaryakıta beklentinin üstünde zam! 57 lirayı aşacak

Honda'dan Türkiye'ye dev yatırım! Yüzlerce kişi çalışacak

Honda'dan Türkiye'ye dev yatırım! Yüzlerce kişi çalışacak

Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.