Market raflarında o ürün olmayacak! Bakanlık düğmeye bastı, bugün yürürlüğe girdi

Tüketimi her geçen gün artan 'şekersiz' içeceklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir düzenleme geldi. Bakanlık, geçtiğimiz aylarda Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitmiş ve ister doğal ister yapay olsun, şeker ya da tatlandırıcı içeren gıda ürünlerinin, ‘şekersiz’ ibaresiyle satışa sunulmasını yasaklamıştı.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Aylar öncesinde yapılan tebliğe rağmen konuya ilişkin birçok firma ürünlerinde henüz değişikliğe gitmezken, marketlerde satışa sunulan içecekler için 'şekersiz' yasağı bugün itibarıyla devreye alındı.