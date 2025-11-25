Market raflarından kaldırılacak mı? Avrupa'da yasaklandı sıra Türkiye'ye geldi

Hayatın her noktasını kolaylaştıran ıslak mendiller için Avrupa Birliği yasak koydu. Gerekçe olarak ise doğada kolayca çözülememesi olarak ifade edildi. Avrupa'dan gelen bu hareketin ardından Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.

Sözcü'nün haberine göre, ıslak mendil kısıtlaması Türkiye'de de başlayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından bu konuda yeni bir düzenleme yapıldığı öne sürüldü. Söz konusu düzenleme yapılırsa, marketlerde satılan ıslak mendillerin satışı kısıtlanacak.

TÜRKİYE İLK SIRALADA

Ticaret Bakanlığı'nın benzer bir çalışma üzerinde hazırlıklar yürüttüğü ve üretici firmalar ile temas halinde olduğu ifade edilirken, yapılan araştırmalara göre dünyanın en fazla ıslak mendil bazlı ürün tüketen ülkeleri arasında Türkiye üst sıralarda yer almakta.

KANALİZASYON İÇİN AĞIR YÜK

Bu tür mendillerin kullanımının ülke genelindeki kanalizasyon sistemlerine de ağır yük bindirdiğine dikkat çeken uzmanlar, ev içi tesisatlarda meydana gelen tıkanıklıklarının yarısının doğada çözünmeyen ıslak mendillerden kaynaklandığını aktarılıyor.

1 OCAK 2026'YA KADAR SÜRE TANINDI

Avrupa ülkelerinde peş peşe yürürlüğe giren kısıtlamalar ile market zincirleri ve üretici firmalara 1 Ocak 2026 tarihine kadar süre tanınırken, söz konusu çalışmayı dünyanın birçok ülkesinin takip etmesi bekleniyor. Gelecek yıl Türkiye'de yapılacak ve 197 ülkenin katılacağı İklim Zirvesi COP31 sırasında bu tür adımların tüm ülkeler tarafından devreye alınması talep edilecek.