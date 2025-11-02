FİNANS

Markete akın ettiler: Metrelerce kuyruk oluştu... Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir market, hamsinin kilosunu 50 liradan satmaya başladı. Markete akın eden vatandaşlar, balık reyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da bulunan bir market, piyasada kilosu 100, 150 liraya satılan hamsiyi 50 TL'den satışa sundu. İndirimi duyan vatandaşlar, markette uzun kuyruklar oluşturdu. Fiyatlar karşısında şaşkınlığını dile getiren Alper Musa isimli vatandaş, "Bu kadar ucuz olmasını ben de beklemiyordum. Ucuz güzel, temiz. Pazarda daha pahalı. Burada temiz, güzel ve ucuz. Ben de 3 kilo alacağım" diye konuştu.

Markete akın ettiler: Metrelerce kuyruk oluştu... Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu! 1

"SADECE BALIK DEĞİL, BURADA HER ŞEY UCUZ"

Kayseri'den İstanbul'a gelen Tahsin Şimşek ise fiyatlarla ilgili olarak, "Hamsinin kilosu 50 lira. Gayet güzel. Ben Kayseri'de yaşıyorum. Normalde Kayseri'de hamsinin kilosu 150 liradan aşağı değildi. Ben buraya dün geldim. Sadece balık değil, burada her şey ucuz. Buna emin olabilir vatandaşımız. Ben bundan sonra buranın daimi müşterisiyim. Temmuz ayına kadar da buradayım" şeklinde konuştu.

Musa Semiz ise "Burası fiyat olarak gerçekten uygun ve güvenilir. Herkese tavsiye ederiz. Biz ailece buradan alışveriş yapıyoruz. Gerçekleri yansıtan fiyatlar. Dışarıda 150-200 lira olan balık burada 50 lira. Gerçekten çok uygun yani" dedi.

Markete akın ettiler: Metrelerce kuyruk oluştu... Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu! 2

Markete akın ettiler: Metrelerce kuyruk oluştu... Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu! 3

Kaynak: İHABu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

