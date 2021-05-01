Marketler bugün açık mı? Marketler Pazar günü çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede en önemli maddelerden biri marketlerin çalışma saatleri oldu. Genelgede BİM, A101, Şok, Migros gibi pek çok marketin çalışmasına sınırlandırma getirilirken, marketlerin bugün açık olup olmayacağı da belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta başında yaptığı tam kapanma açıklamasının ardından uygulama 29 Nisan Perşembe saat 19.00’da başladı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede marketlerin haftanın 7 günü belirli saatler içinde açık olacağı belirtildi.
Tam kapanmanın ayrıntılarının yer aldığı genelgede marketlerin cumartesi-Pazar da dahil olmak üzere belirli saatler için çalışacağı belirtiliyor. Ancak BİM, A101, Şok, Migros, Carrefoursa gibi zincir marketler genelgeye Pazar günleri çalışmayacak.
Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre kapanma süresi boyunca marketler saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak.
Bununla birlikte Bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar da yine saat 10.00 ve 17.00 arasında hizmet verebilecek.
TAM KAPANMADA AÇIK OLACAK YERLER
Sanayi siteleri
Tam kapanma kapsamında 17 gün boyunca sanayi sitelerinde yanızca yetkili servislerin acil müdahale ekipleri ile lastikçiler açık olacak. Kaporta ve motor ustaları ise çalışmayacak.
Kuaförler, berberler, güzellik salonları
Kuaförler, berberler, güzellik salonları, havuzlar, spor salonları, hamamlar, halı sahalar, imalat, üretim, lojistik ve sağlık sektörü haricindeki ofisler, anaokulu dahil tüm okullar, özel eğitim kurumları ve kreşler kapalı olacak.
Anneler Günü’nde çiçekçiler açık olacak
Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü sebebiyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00-17.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecek. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecek.
Eczaneler açık
Sağlık kurumları ile eczaneler açık olacak. Eczaneler 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.
Zorunlu haliyle belgeleyenler konaklama tesislerinde kalabilecek.
Adliye ve noterlerde nöbetçi birimler hizmet verecek.
Cenazesi olanlar toplam 10 kişiyle sınırlı olmak koşuluyla seyahat izin belgesi alabilecek.
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