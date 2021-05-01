Marketler bugün açık mı? Marketler Pazar günü çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede en önemli maddelerden biri marketlerin çalışma saatleri oldu. Genelgede BİM, A101, Şok, Migros gibi pek çok marketin çalışmasına sınırlandırma getirilirken, marketlerin bugün açık olup olmayacağı da belli oldu.

MARKETLER BUGÜN AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta başında yaptığı tam kapanma açıklamasının ardından uygulama 29 Nisan Perşembe saat 19.00’da başladı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede marketlerin haftanın 7 günü belirli saatler içinde açık olacağı belirtildi.

MARKETLER PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanmanın ayrıntılarının yer aldığı genelgede marketlerin cumartesi-Pazar da dahil olmak üzere belirli saatler için çalışacağı belirtiliyor. Ancak BİM, A101, Şok, Migros, Carrefoursa gibi zincir marketler genelgeye Pazar günleri çalışmayacak.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre kapanma süresi boyunca marketler saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak.

Bununla birlikte Bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar da yine saat 10.00 ve 17.00 arasında hizmet verebilecek.