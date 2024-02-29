Marketler mercek altında: Fiyatlar, etiketler, listeler tek tek kontrol edildi, tespiti halinde...

Ramazan ayı öncesi fiyatlarda artış endişesi yaşanırken ekipler de kontrolleri sıklaştırdı. Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Görevliler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyat listeleri kontrol edildi.

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edileceği kaydedildi.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





