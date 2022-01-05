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Marketlerde plastik poşet uygulamasından sonra yeni düzenleme! Artık zorunlu oldu

05.01.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca plastik poşet uygulamasına yeni düzenlemeler getirildi. Bakanlık tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre poşet ücreti 25 kuruşa sabitlenirken, zincir market ve zincir mağazalara kâğıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarını bulundurma zorunluluğu getirildi. İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

Marketlerde plastik poşet uygulamasından sonra yeni düzenleme! Artık zorunlu oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da güncelleme yapıldı.

İlgili sektör ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Plastik Poşet Komisyonu" toplantısındaki görüşler de dikkate alınırken, yapılan yeni düzenlemede, plastik poşet ücretlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

PLASTİK POŞET ÜCRETLERİ DEĞİŞMEDİ

"2022 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 01 Ocak 2022 tarihinden başlayarak 2022 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz."

ZİNCİR MARKET VE ZİNCİR MAĞAZALARDA ZORUNLU OLDU

Plastik poşet fiyatlarını 2019'da 25 kuruş olarak belirleyen ve bu yılda fiyatı sabit tutan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, zincir market ve zincir mağazalara da yeni zorunluluklar getirdi.

Yeni yılla birlikte "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"a eklenen madde ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak.

Söz konusu ekipmanlar, vatandaşların görüp kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler bu ekipmanları, talep eden vatandaşlara ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara eklenen yeni madde ise şöyle:

"Zincir market/mağazalar, kasalarında plastik poşetlerin yanı sıra kağıt ve/veya bez ile file ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanı bulundurur ve müşteri tarafından talep edilmesi hâlinde ekipmanı ücretli/ücretsiz sağlar."

İlgili usul ve esaslarda yapılan yeni düzenlemeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla uygulamaya alındı.

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