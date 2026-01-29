Marketlerde satılıyordu: Bakanlık o ürünlerin satışını yasakladı!

Ticaret Bakanlığı, çocuk oyuncakları, giyim, temizlik ürünleri gibi raflarda bulunan tüm ürünleri denetime alıyor. Yönetmeliğe aykırı olan ve insan sağlığı açısından risk barındıran ürünler ise Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ifşa ediliyor.

Buna göre Bakanlık, marketlerde satılan 3 temizlik ürününü ifşa etti ve piyasadan toplatılacağını açıkladı.

Formula 505 marka lavabo açıcı, Hypo marka lavabo açıcı ve Pratix marka lavabo açıcının insan sağlığı açısından risk taşıdığı duyuruldu.

3 MARKA LİSTEDE!

Bakanlık, Formula 505 marka lavabo açıcının dokunsal tehlike işareti TS EN ISO 11683 standardına uygun olmadığını açıkladı.

Hypo marka lavabo açıcı ise Bakanlığın yaptığı “Dokunsal Uyarı” testinden geçemedi.

Pratix marka lavabo açıcı ise çocuk emniyet kilidi ve dokunsal tehlike uyarılarının eksikliği nedeniyle piyasadan toplatılacak.