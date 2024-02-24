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Marketlerde yeni dönem! ‘Mış gibi’ olan ürünlere ayar geliyor: Etiketlerde artık o ifadeleri görmeyeceğiz

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.02.2024 08:13
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Tarım ve Orman Bakanlığı tüketiciyi yanıltan, kafasını karıştıran etiketlerİ mercek altına altına aldı. Marketlerde etiketlere standart getirecek adım atılıyor. ‘… Tadında’, ‘… lezzeti’, ‘... keyfi ” gibi ifadelerle ürün satılamayacak. Tüketiciyi yanıltan etiketler kullanılmayacak.

Marketlerde yeni dönem! ‘Mış gibi’ olan ürünlere ayar geliyor: Etiketlerde artık o ifadeleri görmeyeceğiz

Marketlerde yeni dönem başlıyor... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenleme getireceklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksinde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini belirterek “Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

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ABARTILI YAZILARA İZİN YOK

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, içeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, ‘… tadında’, ‘… lezzeti’, ‘... keyfi ” gibi ifadelere müsaade etmeyeceğiz. Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi ’ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine izin vermeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, ‘dondurma keyfi ’, ‘dondurma lezzeti’ gibi ifadelerle satılamayacak” dedi.

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ŞİKÂYETLERE 15 GÜNDE CEVAP

Bakanlığın en önemli görev alanlarından birinin de vatandaşların tarladan sofraya kadar güvenilir gıdaya ulaşımı olduğuna dikkat çeken Yumaklı “ALO 174 Gıda Hattı’mızı kurduk. İhbar ve şikâyete en geç 15 gün içinde cevap veriliyor. Halkımızın, şüphelendiği gıda ürünlerini ve yerlerini ALO 174 veya (0 501 174 0 174) olan WhatsApp İhbar Hattımıza bildirmeleri halk sağlığı açısından büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

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GIDA DENETÇİLERİ İŞ BAŞINDA

Üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde 7.500’den fazla gıda denetçisiyle mesai mefhumu gözetmeksizin denetim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yumaklı, şunları söyledi: 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli gıda denetçilerimiz, halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyor. Sahtekârlara göz açtırmayacağız.

“GÖNÜLLÜ GIDA DENETÇİSİ OLUN”

Bakan İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğinin insan sağlığı için hayati önem taşıdığını belirterek sıkı denetimlerinde vatandaşların da yardımcı olmalarını istedi. Yumaklı, herkesi gönüllü gıda denetçisi olmaya çağırdı.


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