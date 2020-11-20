Marketlerden önemli uyarı: Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam başlıyor. Yeni tedbirler bu akşam Cuma saat 20.00'den sonra geçerli olacak. 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı bireyler 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

UN, YAĞ, ŞEKER, KOLONYA VE DEZENFEKTANA TALEP VAR

Market olarak hazırlıklarını yaptıklarını ve müşterilerin paniğe kapılmaması gerektiğini söyleyen CarrefourSA’nın Satıştan Sorumlu Grup Müdürü Eda Özkan, “İlk dalgayı geçirdiğimiz için en çok talep edilen ürünleri biliyoruz. Geçtiğimiz mart ayından tecrübemiz var. Bu dönemde temel gıda tüketimi çok fazla artıyor, yağ, un, makarna, şekere talep çok oluyor. Kolonya, dezenfektan gibi hijyen ürünleri de çok satılıyor” diye konuştu.

DEPOLARDA ÜRÜN VAR, TELAŞA GEREK YOK

52 ilde 12 depoları olduğunu belirten Özkan, “Pandemi sürecinde yeni depo arayışımız oldu ve depolarımızı artırdık. Dolayısıyla vatandaşların tedirgin olmasına hiç gerek yok. Mağazalarımıza geldiklerine bütün ürünleri raflarda tam olarak bulacaklar, telaşa kapılmasınlar” ifadelerini kullandı.