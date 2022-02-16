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Marketlerin kuruş oyunu! 5 bin lira tazminat alabilirsiniz

16.02.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiyatların avantajlı olduğu algısını oluşturmak için kullanılan kuruşlu etiketler, para üstü alırken yukarı doğru yuvarlanıyor. 1, 5 ve 10 kuruş bulunmadığı gerekçesiyle verilmeyen para üstleri, marketlerin kasasına giriyor. Hukukçular, 'Bozuk para yok' bahanesiyle ödenmeyen tutarlar için dava açılabileceğini ve 5 bin liraya kadar tazminat alınabileceğini söylüyor.

Marketlerin kuruş oyunu! 5 bin lira tazminat alabilirsiniz

Ürün pazarlamak için etiketlere kuruşlu fiyatlar yazan market ve mağazalar, kasada para üstü verirken fiyatları yukarı doğru yuvarlıyor. 1 kuruş, 5 ve 10 kuruş bulunmadığı gerekçesiyle vatandaşa para üstü verilmiyor.

Milyonlarca alışverişte kuruş kuruş biriken paralar, marketlerin kasasına kalıyor. Hukukçular, dikkat çekmek için etikete “19.99 lira”, “49.90 lira” gibi fiyatlar yazan, ancak 1 kuruş para üstünü “Bozuk para yok” bahanesiyle ödemeyen firmalara dava açılıp 5 bin liraya kadar tazminat alınabileceğini belirtiyor.

9,90 YAZIYOR, 10’A SATIYOR

Para üstünü tam olarak vermeyen iş yerlerinin vatandaşı mağdur ettiğini aktaran Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, çok fazla vatandaşın bu konudan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Küsuratlı etiketlerin temel nedeninin algı oluşturmak olduğunu kaydeden Ağaoğlu, “Tüketicinin aklında 9 lira kalsın diye 10 liralık ürünlere ‘9,90 TL’ etiket basıyorlar. Bu uygulama tüketiciyi aldatmaya yönelik. Tüketiciye, kasada bozuk para olmadığını bahane edip 10 kuruş, 15 kuruş, 20 kuruş iade etmiyorlar. Bu noktada tüketici istismar ediliyor” dedi.

PARA ÜSTLERİ EKSİK

Alışveriş sonunda para iadeleri tam yapılmayacaksa ürün fiyatlarının “9,5-10” gibi düz şekilde belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti:

“Aksi halde kredi kartı kullanmayıp nakit ödeme yapan vatandaşlar küçük küçük mağdur ediliyor. Zincir marketler çeşitli bahanelerle müşteriye tam para üstü vermiyor. Bu duruma müdahale edilmediği takdirde her alışverişte 10, 15, 20 kuruş vatandaşın cebinden çıkıp marketin kasasına giriyor.”

MUTLAKA ŞİKAYET EDİN

Vatandaştan hakkını savunmasını isteyen Ağaoğlu, “Bu gibi mağduriyetler yaşandığında tüketiciler haklarını savunsun. Vatandaş için küçük görünen, alamadığı 10 kuruş gibi para üstleri, marketlerin günlük cirolarını ciddi oranda arttırıyor. Zincir marketler bu durumu fırsata çeviriyor. Tüketiciler e-Devlet üzerinden hakem heyetine şikayetlerini bildirsinler. Daha da etkili olabilmesi için şikayetlerini devlet kurumu olan reklam kuruluna bildirsinler” ifadelerini kullandı.

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