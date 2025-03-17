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Markette 25 TL, orada 15 TL! Soğuk hava etkilemişti... 'Gelip bizden alıyorlar'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.03.2025 12:16
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde çiftçilerin aldığı önlemlerle zirai dondan etkilenmeyen limon, bahçede kilogram fiyatı 15 TL’den alıcı buluyor. Çiftçi Kadir Türkmen "Adana’daki, Arsuz ve Erzin’deki çiftçiler şu anda perişan don vurdu gitti. Hatay Arsuz’da limon şu anda iyi buraya fazla don vurmadığı ve çiftçilerin de önlemini almış olmalarından dolayı buradaki limonların durumu çok iyi. Üreticiler de Hatay’a gelip limon alıyorlar" dedi. Marketlerde limonun 25 TL, tarlada 15 TL’den satıldığını söyledi.

Markette 25 TL, orada 15 TL! Soğuk hava etkilemişti... 'Gelip bizden alıyorlar'

Akdeniz’de geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava tarım alanlarına zarar vermişti. Bölgedeki limon bahçelerinde daldaki ürün zarar görmüştü. Önemli limon üretim merkezlerinden olan Arsuz’da çiftçilerin aldığı önlemler bir nebzede olsa ürünün dondan etkilenmesinin önüne geçti. Hasadı devam eden limon tarladan 15 TL’den alıcı buluyor. Bahçede çalışan işçilerse günlük bin TL yevmiye kazanıyor.

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"MARKETLERDE LİMON SATIŞI 25 TL TARLADA 15 TL’DEN SATILIYOR"

33 yaşındaki çiftçi Kadir Türkmen, soğuk havaların etkili olduğunu ve birçok ürünün zarar gördüğünü anlattı.

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Türkmen, "Arazimiz 40 dönüm, sabah saat 07.00’de hasada başlayıp öğlen saat 12.00-13.00 gibi bitiriyoruz. 40 dönüm araziden 15-16 ton limon hasat ediyoruz. Marketlerde limon satışı 25 TL tarlada ise 15 TL’den satılıyor" ifadelerini kullandı.

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Türkmen "Şu anda bu limonları makasla zor kesiyoruz, elimizi atıyoruz elimizle birlikte geliyor soğuktan dolayı çok zarar gördü ürünler. Adana’daki, Arsuz ve Erzin’deki çiftçiler şu anda perişan don vurdu gitti. Hatay Arsuz’da limon şu anda iyi buraya fazla don vurmadığı ve çiftçilerin de önlemini almış olmalarından dolayı buradaki limonların durumu çok iyi. Üreticiler de Hatay’a gelip limon alıyorlar. Biz yevmiye olarak bin TL kazanıyoruz" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
limon Hatay market fiyat
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