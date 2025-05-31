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Markette fiyatı 200 lirayı bulmuştu şimdi resmen yere çakıldı! 'Bu üründe fırsatçılık şansı yok' Daha da ucuzlayacak

Ramazan ayında koli fiyatı 200 lirayı bulan yumurta yaz mevsiminin gelmeye başlaması ile beraber düşüşe geçti. Neredeyse 90 liraya kadar düşen bir yumurta kolisi vatandaşın memnun olmasına neden oluyor. Eski PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, fiyatların biraz daha düşebileceğini kaydetti.

Markette fiyatı 200 lirayı bulmuştu şimdi resmen yere çakıldı! 'Bu üründe fırsatçılık şansı yok' Daha da ucuzlayacak
Ezgi Sivritepe

Yumurta fiyatları geçtiğimiz aylarda 200 liraya kadar yaklaşarak gündem olmuştu. Yerine herhangi bir ürün konulamadığı için temel ihtiyaç halinde olan yumurtanın fiyatının düşmesini bekleyen vatandaşların nefes alacağı haber de geldi.

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YUMURTANIN KOLİSİ 200 LİRAYI BULMUŞTU!

Havaların ısınması ile market raflarındaki 30'lu koli yumurtaların fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Ramazan ayında 200 liraya kadar yükselen yumurtanın kolisi 100 ile 129 lira arasında satışa sunuluyor. Bazı marketlerde ise 30’lu yumurtanın 89 liraya kadar düştüğü gözlendi.
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Fiyatların düşmesinde en büyük etkenlerden biri üretimde yaşanan artış görülürken Eski PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, Türkiye gazetesine açıklamalarda bulundu. Güzeldere, yaz aylarının gelmesi, hayvanların daha fazla yumurta vermeye başlaması ve ihracatta hükümetin attığı adımların fiyatları etkilediğini aktardı.

YUMURTA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Market raflarında fiyatların biraz daha düşebileceğini kaydeden Güzeldere, "Fiyatların yaz döneminde, şayet büyük bir aksilik olmazsa bu seyirde kalacağını, belki biraz daha düşebileceğini söyleyebiliriz” dedi.
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"FIRSATÇILIK ŞANSI YOK"

Marketlerin yumurtadan yüksek kar elde etmediğini düşünen Güzeldere, bu ürünün stoklanamayacağını ve spekülatif amaçlarla fiyatı artırılabilen bir ürün olmadığını kaydetti. Raf ömrünün kısa olduğunun altını çizen Güzeldere, sözlerini şu şekilde tamamladı:
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"Marketler bu ürünü hızlı bir şekilde satmak zorundadır; aksi hâlde bozulma riskiyle karşılaşırlar. Ayrıca, yumurta sektöründe yoğun bir rekabet olduğu için fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir. Bir market aşırı fiyat artışına giderse, müşteriler rakip marketlere yöneleceğinden fırsatçılık yapma şansları yoktur. Dolayısıyla, yumurta fiyatlarındaki dalgalanmaların temelinde üretim maliyetleri, arz-talep dengesi veya dış ekonomik faktörler gibi sebepler yatar, marketlerin kâr hırsı değil. Yumurta, perakende sektöründe üzerinden aşırı kâr elde edilebilecek bir ürün olmaktan uzaktır”

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
yumurta market
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