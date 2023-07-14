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Marketteki süt fiyatlarında artış olacak mı? Açıklama geldi

14.07.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süt sanayicileri ve üreticileri, Ulusal Süt Konseyince (USK) yaptığı açıklamada çiğ süt referans fiyatını 11,5 lira olarak açıkladı. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, "USK'nin açıkladığı 11,5 lira fiyat aslında piyasada zaten olan fiyattır" diyerek market fiyatlarında bir değişikliğe neden olmayacağını aktardı.

Marketteki süt fiyatlarında artış olacak mı? Açıklama geldi

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, USK tarafından litre başına 11,5 lira olarak açıklanan çiğ süt referans fiyatını değerlendirdi.

Süt piyasasında "litre başına 8,5 lira" şeklinde bir fiyatın zaten olmadığına dikkati çeken Coşkun, "Piyasada zaten çiğ sütte litre başına 10 lira ila 13 arasında değişen fiyatlar vardı. Yani sanayiciler sütün kalitesine ve bölgeye göre üreticiden 10 ila 13 lira arasında sütü alıyordu. USK'nin açıkladığı 11,5 lira fiyat aslında piyasada zaten olan fiyattır. Açıklanan fiyat bir bakıma piyasadaki fiyatı yansıtan bir fiyat oldu." dedi.

"AÇIKLANAN FİYAT ZATEN PİYASADA OLAN FİYATLAR CİVARINDA"

Coşkun, tüketicilerin açıklanan fiyatı piyasayı etkileyecek fiyat gibi yorumlamamaları gerektiğini işaret ederek şunları kaydetti:

"Tedarik zincirinde üreticiler, sanayiciler ve marketler piyasadaki fiyat yapısını biliyorlar. Sanayicilerin sütü kaça aldıkları belli. Bu referans fiyatı, üreticiyi korumaya çalışan bir fiyat. Üretici de sanayici de market sahipleri de bunun farkında. Açıklanan çiğ süt referans fiyatından sonra marketlerde fiyatlar artacak diye bir beklenti içinde olmak da doğru değil. Açıklanan fiyat zaten piyasada olan fiyatlar civarında. Süt fiyatlarında artış olarak değerlendirilmesi yanlış."

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin de 15 Ekim 2022'de yapılan USK toplantısında çiğ süt referans fiyatının 8,5 lira olarak belirlendiğini anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Serbest piyasada oluşan arz talep sonucu ülke genelinde ve işletmelerin kapasitelerine göre süt fiyatları 10 ila 13 lira arasında olup çiğ süt fiyatları USK'nin açıkladığı 8,5 liranın üzerinde seyretmiştir. Ülke geneli çiğ süt ortalama fiyatı 10,7 oldu. Sahada oluşan bu fiyatlar gerek süt sanayicisi gerekse perakende sektörünce kabullenilmiş olup nihai tüketici fiyatlarına yansımıştır. Basın ve sosyal medyada USK toplantısı sonrası oluşan fiyat için yüzde 35 civarında çiğ sütte fiyat artışı olduğu yönünde bilgi ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Belirlenen rakamın özellikle küçük ölçekli üreticilerin lehine olduğuna dikkati çeken Keskin, fiyatın oluşumunda emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere tüm bürokratlara teşekkür etti.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
süt market

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