Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor! Fabrika havzasına dönecek olan listede 14 il var

Deprem gerçeği her fırsatta kendisini hatırlatırken, önlemlere de hız veriliyor. Özellikle Marmara bölgesindeki aşırı yoğunlaşmanın azaltılması ve ülke genelinde dengeli bir sanayi dağılımı sağlamak amacıyla harekete geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı sanayi havzaları oluşturulacak. Belirlenen iller ise Kastamonu, Samsun, Ankara, Amasya, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Niğde, Karaman, Mersin.

Devrim Karadağ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Marmara bölgesindeki aşırı yoğunlaşmanın azaltılması, muhtemel bir depreme karşı tedbir alınması ve ülke genelinde dengeli bir sanayi dağılımı sağlamak maksadıyla İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı sanayi havzaları oluşturulacak.

BAKAN KACIR AÇIKLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milletvekillerinin bu konudaki sorularını cevaplarken, 64 ilde yürütülen 166 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi ile sanayinin Marmara dışında dengeli olarak yayılması, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve yerel istihdamın artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Bakanlığın hazırladığı, ‘Ulusal Sanayi Alanları Master Planı’ ile de metropollerde ve afet riski yüksek bölgelerde yoğunlaşan sanayinin Anadolu’ya dengeli şekilde yayılması amaçlanıyor.

RİSK ANALİZLERİ YAPILIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan 77 OSB’nin yanı sıra büyük sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji altyapısı açısından kritik görülen altyapıların, depremlere karşı risk durumlarının tespit edilmesine yönelik bir çalışma başlatıldı.

Ortaya çıkacak veriler ışığında, sanayi bölgeleri planlamasında yer seçimi açısından dikkate alınması gereken hususları içeren bir rehber hazırlanacak. Bu çalışma Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanemi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülecek.

Öte yandan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen bir başka çalışma ile Kayseri, Sivas ve Yozgat gibi illerin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor, Aynı proje ile sanayi yapısının güçlendirilmesi ve bölgenin ulusal lojistik ağlara entegre edilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirildi.

45 İL VE 110 İLÇE FAY HATTINDA

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) üç ay önce yayınladığı diri fay hatları raporunda tehlikeye dikkat çekmişti. Buna göre, 45 il ve 110 ilçe aktif fay hattı üzerinde yer alıyor.

Uzunluğu 1.200 kilometre olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, 24 şehrin merkezinden geçiyor. Bu hatta 7 ve üzeri büyüklüğünde depreme sebep olabilecek faylar bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN RİSKLİ İLLERİ

Batı Anadolu Fay Hattı ise Muğla, Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli gibi büyük şehirleri içine alıyor. İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt, Türkiye'nin en riskli illeri.

500 DEV SANAYİ KURULUŞU ARASINDALAR

İzmir; Star Rafineri, Aliağa Tüpraş, Petkim, İzmir Demir Çelik gibi sanayi devlerini barındırıyor. İzmir'den 40, Manisa'dan 23, Denizli'den 10, Balıkesir'den 5 firma 500 dev sanayi kuruluşu arasında bulunuyor.

EN ÇOK OSB BULUNAN İL, FAY ÜSTÜNE KURULU

Fay üstünde kurulu Bursa, Türkiye'nin en çok OSB bulunan ili. En büyük sanayi kuruluşlarının 79'u da birinci deprem bölgesinde yer alan Kocaeli'de bulunuyor. Bursa'da bu rakam 37. İstanbul da ikinci deprem bölgesinde. OSB sayısında Bursa'dan sonra gelen Tekirdağ, ikinci derece deprem riski taşıyor. Karabük Demir Çelik'e evsahipliği yapan Karabük en riskli illerden.

Adana, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Samsun ikinci derece deprem riski taşıyor. Deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan şehirler ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

Anahtar Kelimeler:
