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Marmara Denizi’nde kofana balığı bolluğu: Kilosu 300 liradan 70 liraya düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.02.2021 12:31 | Son Güncelleme

Son günlerde hava şartlarına da bağlı olarak Marmara Denizi’nde en son 10 yıl önce görüldüğü söylenen kofana balığı bolluğu yaşandı. Tezgahlarda geçtiğimiz hafta kilosu 300 liradan satılan kofana 70 liraya kadar düştü.

Marmara Denizi’nde kofana balığı bolluğu: Kilosu 300 liradan 70 liraya düştü

Marmara Denizi’nde en son 10 yıl önce bol olarak görülen kofana balığı balıkçıların ağına takılmaya başladı. 4 kilodan başlayan ağırlığı ile dikkatleri çeken kofana, bollaşması ile kilosu 300 liradan 70 liraya kadar düştü. Tezgahlarda kofana balığına vatandaşlarında yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden balıkçı Kenan Balcı, "10 senedir olmayan bu balık lüferin babası sarıkanatın dedesi çinekopun büyük büyük dedesi oluyor. 10 seneden sonra kilosu 250 lira ile 300 lira olan kilosu bugün 70 liraya düştü. Beklentimizin çok üstünde 3 tane olur 5 tane olurdu ama 15 tane bir arada olmazdı. Palamuttan sonra hamsiden sonra sarıkanattan sonra şimdi kofana bayramı yaşanıyor. 250 - 300 liradan kilosu 70 liraya kadar düştü.

Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim çünkü başbakanlık döneminde kıyı şeridine arıtma sistemi yapmıştı. Deniz temizlendikçe Marmara’ya Karadeniz’e bu balık dönüş yapıyor. İnşallah bol bol tüketeceğiz" dedi.

(İHA)

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