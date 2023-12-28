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Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da aralarında olduğu 9 AVM'den konkordato talebi!

28.12.2023 17:35 | Son Güncelleme:
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Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da aralarında olduğu 9 AVM'nin 600 milyon euroluk banka borçları nedeniyle konkordato talep etti. Konkordato talep eden AVM’ler yıllık 76 milyon ziyaretçi ağırlıyordu.

Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da aralarında olduğu 9 AVM'den konkordato talebi!

Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da aralarında olduğu 9 AVM'nin 600 milyon euroluk banka borçları nedeniyle konkordato talep etti.

mahkemenin ise 3 aylık geçici mühlet kararı verdiği öğrenildi.

Forum İstanbul ve Marmara Forum dahil 9 alışveriş merkezi (AVM) için konkordato talep edildi. Bunun üzerine bu AVM’lere 26 Aralık 2023 itibarıyla geçici mühlet kararı verildi. AVM’lerin 600 milyon euroluk banka borcu olduğu öğrenildi.

Söz konusu AVM’lerin, 1500 mağazaya ev sahipliği yaptığı ve yıllık 76 milyon ziyaretçi ağırladığı bilgisi verildi. Kararın paydaşları koruma için alındığı belirtildi.

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