Marmaris’in 45 Milyon TL’lik yol yatırımı tamamlandı!

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’in Bayır ve Söğüt Mahallelerini birbirine bağlayan 12 bin 750 metrelik yolda; zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama imalatlarını tamamladı.

PARK DÖŞEMESİ TAMAMLANDI!

Orhaniye Mahallesi yolunda ise yaklaşık 2 bin metrelik kısımda zemin düzenleme çalışmaları yapılırken, 16 bin metrekare parke döşemesi ile bin 150 metre yağmursuyu hattı ve ızgara imalatı tamamlandı.

Söğüt Mahallesi sakinlerinden Yüksel Başar, "Bu yol bizim için çok önemli. Taşlıca, Söğüt, Bayır, Osmaniye, Marmaris'e en kısa yol. Yolumuzla ilgilendi, suyumuzla ilgilendi. Ahmet Aras Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Söğüt Mahallesi muhtarı Yusuf Selçuk, "Bu yol bizim için çok önemli. Köylümüzün Marmaris'e gitmek için kullandığı daha kestirme, daha kısa bir yol. Biraz daha genişletme çalışması yapıldı. Büz ihtiyacı olan yerlere biz konulduk. Yani şu an daha güvenli yol. Yani Ahmet Başkanımızın mahallelerimize gösterdiği ilgilerin dolayı çok memnunuz. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görevli Harita Mühendisi Buğra Kabul, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Marmaris ilçesindeki 3 mahallemizde toplam 45 milyon liralık yatırım ile başlattığımız yol yapım çalışmalarını tamamladık. Marmaris ilçemizdeki çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar Bayır ve Söğüt mahallelerini birbirine bağlayan 12 bin 750 metrelik yolda zemin düzenleme, platnik temel serimi ve birinci kat sati kaplama imalatını tamamladık. Yine benzer şekilde Orhaniye yolunun 2 bin metrelik kısmında zemin düzenleme, 16 bin m parke imalatı ve Bin 150 m yağmur suyu ızgara imalatlarını tamamladık" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın her noktasında Muğlalıların daha güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde yolculuk yapabilmesini sağlamak olduğunu belirterek, yol yatırımlarının insanların hayatına dokunmak, köyleri, mahalleleri birleştirmek ve turizmi desteklemek için olduğunu, kırsal-kentsel ayrımı yapmadan Muğla'nın her noktasında yatırımlara devam edeceklerini açıkladı.