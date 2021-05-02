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Marmaris'te yazlık fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor

02.05.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya gidilmesi müstakil ev ve villalara talebi artırdı. Talep patlaması yaşanması ise az olan villaların fiyatlarını yükseltti. Villa kiralarında gelinen son nokta Marmaris'i İspanya ve Fransa gibi dünyaca ünlü turizm şehirleri ile yarışır duruma getirdi.

Marmaris'te yazlık fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor

Türkiye'nin önde gelen büyükşehirlerinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina kararları sonrası müstakil bahçeli villa hayali olan aileler harekete geçti. Muğla'nın dünyaca ünlü Marmaris ve Datça gibi ilçelerin kırsal mahallelerindeki önü deniz arkası ormanlık alanların bulunduğu araziler ile bahçeli villalara talep arttı. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Diyarbakır gibi metropollerden gelenler ve gerekse de ilan sitelerini takip ederek gerekse emlakçıları arayarak bilgi almaya başladı. En fazla talep ise Marmaris'in kırsalında bulunan turistik Selimiye, Orhaniye, Bozburun, Söğüt ve Hisarönü mahalleri ilgi gördü. İlanları takip edip emlakçıları arayan büyükşehirdeki vatandaşlar, önü deniz, arkası orman doğa ile baş başa izole olabilecekleri müstakil villaların fiyatlarını soruyor. Bu nitelikte ve SİT alanları ile çevrili ilçenin arazinin az olması, müstakil villalar kısıtlılığı fiyatları artırdı.

İspanya'nın dünyaca ünlü Barselona şehrinde müstakil villalar 1,5 milyon ile 8 milyon lira, Fransa'nın Cannes şehrinde 1,5 milyon ile 15 milyon lira arasında satışa sunuluyor. Marmaris'in kırsal turistik mahallerinde 400 metre bahçesi bulunan 3+1 müstakil villalar 1 milyon 750 bin ile 6 milyon lira arasında fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

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"TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle son bir yılda villalara talebin artığını söyleyen Marmaris Emlakçılar Derneği ve İstanbul Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, "Marmaris, Datça ilçe ile kırsallarında 2 bin, 2 bin 500 civarında site içinde veya müstakil villa bulunmakta. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki varlıklı kişiler önü deniz arkası orman müstakil villalara talebi artırdı. Koronavirüs salgınından dolayı izole olmak isteyenler ve kısıtlamalarda huzurlu geçirmek isteyenler özellikle Marmaris'in deniz kıyısı kırsal mahallerinde müstakil ev ve bahçeli villalara talebi artırdı. Satılık villanın kısıtlı olması ve talebin fazla olmasıyla fiyatlar da arttı. Bahçesiyle birlikte 400 metrekare bir villa 1 milyon 750 bin liradan başlıyor 5 milyona kadar çıkıyor. Bankaların cazip konut kredileri bir nebze olsun faydalı oldu ama bu villaları genelde maddi imkanları iyi olan aileler tercih ediyor. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerden bizleri çok arayan ve özellikleri soranlar çok oluyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu pandemi küçük esnafı bitirip yok ederken bazı varlıklı kesimlerin yüzünü güldürüp köşeyi döndürdü.
Taleplere yetişin beton yapın dağı taşı yeşil bırakmayın satın ne varsa Allah gözünüzü doyursun Betonun altında kalın
Datcada yaşiyorum fiyatlarin yanindan gecilmiyor ama gel gor ki o bedelin karşılığında kamusal hizmet olarak buyük sehirlerin 30 40 yil gerisinden geliniyor, heryer toz bulutu yollar piskik icinde kaldırım yok, sokak köpeklerinden geçilmiyor , asfaltın A sıni bulamazsiniz, haftada 3 kere su kesiliyor , 2 haftada patlak tamir edilirse uzerinin yaması 2 ayda yapılmıyor, belediyenin umrunda değil belediye sadece hangi mutahite ruhsat hangi kekoya sahilde cafe versem diye düşünüyor..! Hizmet arayan buralarda kafayı yer aramayan yaşar gider.

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