FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Marshall Adaları'nın (Marşal Adaları) para birimi nedir? Marshall Adaları'nın (Marşal Adaları) para biriminin kodu ve sembolü

Okyanusya’nın bir alt bölgesi olan Mikronezya, Papua Yeni Gine’nin doğu tarafında yer alan adacıklar grubudur. Bu bölgede yer alan ülke oldukça küçük bir alan kaplar. Marshall Adaları Cumhuriyeti de Mikronezya içinde yer almaktadır.

Marshall Adaları'nın (Marşal Adaları) para birimi nedir? Marshall Adaları'nın (Marşal Adaları) para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Papua Yeni Gine, Hawaii ve Kuzey Pasifik Okyanusu arasında yer alan 31 adet yuvarlak ada grubundan oluşan Marshall Adaları Cumhuriyeti’nde 1152 tane adacık ve 5 tane ada bulunmaktadır. Bu ada ülkesi, Uluslararası Tarih Çizgisi olarak belirlenen noktanın biraz batı kısmında Ekvator’a yakın bir yerdedir. Pasifik Okyanusu’nda yer almaktadır.

Marshall Adaları'nın (Marşal Adaları) para birimi nedir?

Oldukça geniş bir tarihi bulunan ve 1946 ile 1958 yılları arasında adaları civarında 50’den fazla kez nükleer bomba denemeleri yapılan bir bölge olma özelliği de taşıyan Marshall Adaları, 1986 yılına dek Amerika Birleşik Devletleri hakimiyeti altında yaşamıştır. Bu ada ülkesi, dünya çapında en kirletilmiş alan olma özelliğine de sahiptir.

Marshall Adaları Cumhuriyeti’nin başkenti Majuro şehridir. Ada ülkede birden fazla resmi dil kabul edilmiştir. İngilizce, Marshallca, Hintçe ve Japonca bu diller arasında yer almaktadır. Cumhuriyet ile yönetilen ada ülke 21 Ekim 1986 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Nüfusu yaklaşık olarak 58.413 civarında olan ada ülkenin para birimi Amerikan doları olarak kabul edilmiştir. 2018 yılında ülke, ada ülkede kendi kripto para birimini üreten ve bu para birimini yasal ödeme aracı olarak kullanmaya başlayan ilk ülke olarak Egemen Para Birimi Yasası’nı kabul etmiştir. Bu para birimine sovereign adı verilmiştir. Türkçe karşılığı ise Egemen’dir.

Marshall Adaları'nın (Marşal Adaları) para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Ülkelerin kullandığı ve resmi olarak kabul ettiği para birimlerine ait üç haneli kodlar bulunmaktadır. Bu kodları ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) 4217 para birimi kodu düzenlemektedir. Bu kodlar ile ülkelere ait para birimleri uluslararası alanda döviz bürolarında ya da para piyasalarında işlem görmektedir.

Marshall Adaları’nın para birimi Amerikan Doları’dır. Amerikan Doları’nın ISO 4217 para birimi kodu ise USD olarak belirlenmiştir. Uluslararası para piyasalarında Marshall Adaları’nın para birimi ve kodu USD olarak kullanılmaktadır.

Canlı Borsa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCMB'den zorunlu karşılıklar için yeni adım!TCMB'den zorunlu karşılıklar için yeni adım!
Gram altında son durum! Güvenli limana talepte...Gram altında son durum! Güvenli limana talepte...

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,45
38,45
% 0.1
11:10
Euro
43,67
43,68
% -0.2
11:10
İngiliz Sterlini
51,24
51,25
% 0
11:10
Avustralya Doları
24,51
24,51
% -0.27
11:10
İsviçre Frangı
46,24
46,26
% -0.3
11:10
Rus Rublesi
0,46
0,46
% -0.14
11:10
Çin Yuanı
5,27
5,27
% -0.07
11:10
İsveç Kronu
3,96
3,96
% -0.13
11:10
Anahtar Kelimeler:
Adalar para dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sırrı Süreyya Önder için "yeni kırılma noktası"

Sırrı Süreyya Önder için "yeni kırılma noktası"

Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı?

Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı?

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.