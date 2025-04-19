Marshall Adaları'nın (Marşal Adaları) para birimi nedir? Marshall Adaları'nın (Marşal Adaları) para biriminin kodu ve sembolü

Papua Yeni Gine, Hawaii ve Kuzey Pasifik Okyanusu arasında yer alan 31 adet yuvarlak ada grubundan oluşan Marshall Adaları Cumhuriyeti’nde 1152 tane adacık ve 5 tane ada bulunmaktadır. Bu ada ülkesi, Uluslararası Tarih Çizgisi olarak belirlenen noktanın biraz batı kısmında Ekvator’a yakın bir yerdedir. Pasifik Okyanusu’nda yer almaktadır.

Marshall Adaları'nın (Marşal Adaları) para birimi nedir?

Oldukça geniş bir tarihi bulunan ve 1946 ile 1958 yılları arasında adaları civarında 50’den fazla kez nükleer bomba denemeleri yapılan bir bölge olma özelliği de taşıyan Marshall Adaları, 1986 yılına dek Amerika Birleşik Devletleri hakimiyeti altında yaşamıştır. Bu ada ülkesi, dünya çapında en kirletilmiş alan olma özelliğine de sahiptir.

Marshall Adaları Cumhuriyeti’nin başkenti Majuro şehridir. Ada ülkede birden fazla resmi dil kabul edilmiştir. İngilizce, Marshallca, Hintçe ve Japonca bu diller arasında yer almaktadır. Cumhuriyet ile yönetilen ada ülke 21 Ekim 1986 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Nüfusu yaklaşık olarak 58.413 civarında olan ada ülkenin para birimi Amerikan doları olarak kabul edilmiştir. 2018 yılında ülke, ada ülkede kendi kripto para birimini üreten ve bu para birimini yasal ödeme aracı olarak kullanmaya başlayan ilk ülke olarak Egemen Para Birimi Yasası’nı kabul etmiştir. Bu para birimine sovereign adı verilmiştir. Türkçe karşılığı ise Egemen’dir.

Marshall Adaları'nın (Marşal Adaları) para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Ülkelerin kullandığı ve resmi olarak kabul ettiği para birimlerine ait üç haneli kodlar bulunmaktadır. Bu kodları ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) 4217 para birimi kodu düzenlemektedir. Bu kodlar ile ülkelere ait para birimleri uluslararası alanda döviz bürolarında ya da para piyasalarında işlem görmektedir.

Marshall Adaları’nın para birimi Amerikan Doları’dır. Amerikan Doları’nın ISO 4217 para birimi kodu ise USD olarak belirlenmiştir. Uluslararası para piyasalarında Marshall Adaları’nın para birimi ve kodu USD olarak kullanılmaktadır.