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Mart ayında e-ticarete doyacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2020 13:56 | Son Güncelleme

E-ticaret girişimcilerini, KOBİ'leri, mevcut girişimini büyütmek isteyenleri, dijital pazarlama profesyonellerini, şirketlerin e-ticaret ve pazarlama yöneticilerini, pazarlama uzmanlarını, danışmanları, sosyal medya uzmanlarını, marka yöneticilerini belli konular ile alakalı bilgilendirme yapma amacı taşıyan E-Ticaret Sohbetleri Mart ayında hem İstanbul hem de Konya’da yapılacak.

Mart ayında e-ticarete doyacağız

İstanbul’da 3 Mart Salı akşamı Eminönü SANTRAL’de ‘E-Ticarette Kadın Girişimciler’ konusunun konuşulacağı etkinlikte bloominbag.com kurucusu Neslihan Kılıç Hacıalioğlu, misbahcem.com kurucusu Işıl Artvinli ve Mughe Gourmet kurucusu Müge Ergüleç olacak. Ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler http://bit.ly/3a0BVS9 adresinden kayıt olabilecek.

Konya’da 10 Mart Salı akşamı Novotel’de ‘E-Ticaret ve E-İhracat Sayesinde İşinizi Nasıl Büyütürsünüz’ konusunun konuşulacağı etkinlikte Konyastore Mağazalar Genel Müdürü Ali Koçak, Medya Pamir Dijital Stratejisti Ahmet Eğilmez, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri E-Ticaret Yöneticisi Merve Özmen ve Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş olacak. Ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler http://bit.ly/2vYBPfa adresinden kayıt olabilecek.

İstanbul Etkinlik.

Konya Etkinlik

E-Ticarete Başlıyorum Eğitim Programı

İnternetten ürün satmak isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyen Kobi ve girişimcilere yapılan uygulamalı eğitim programıyla A'dan Z'ye e-ticarete başlangıç süreçlerinin ele alınacağı ve e-ticarette başarılı olmak için gerekli önemli noktaların paylaşılacağı E-Ticarete Başlıyorum Mart ayında hem İstanbul hem de Konya’da yapılacak.

Birbirinden değerli konuşmacıların olacağı “E-ticarete Başlıyorum” adlı ücretsiz eğitim programına yapılacak başvurular sonrasında sadece 40 kişi seçilecek ve eğitim sonunda herkes bir e-ticaret sitesi kurmuş olacak.

İstanbul’da 4 Mart ve 5 Mart tarihlerinde 2 gün boyunca yapılacak eğitime başvurmak isteyenler http://bit.ly/2lYfvgs adresinden kayıt olabilecek. Konya’da 11 Mart tarihinde 1 günlük eğitime başvurmak isteyenler http://bit.ly/2STpnWX adresinden kayıt olabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
e-ticaret, kobi,

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