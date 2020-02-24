Mart ayında e-ticarete doyacağız

İstanbul’da 3 Mart Salı akşamı Eminönü SANTRAL’de ‘E-Ticarette Kadın Girişimciler’ konusunun konuşulacağı etkinlikte bloominbag.com kurucusu Neslihan Kılıç Hacıalioğlu, misbahcem.com kurucusu Işıl Artvinli ve Mughe Gourmet kurucusu Müge Ergüleç olacak. Ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler http://bit.ly/3a0BVS9 adresinden kayıt olabilecek.

Konya’da 10 Mart Salı akşamı Novotel’de ‘E-Ticaret ve E-İhracat Sayesinde İşinizi Nasıl Büyütürsünüz’ konusunun konuşulacağı etkinlikte Konyastore Mağazalar Genel Müdürü Ali Koçak, Medya Pamir Dijital Stratejisti Ahmet Eğilmez, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri E-Ticaret Yöneticisi Merve Özmen ve Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş olacak. Ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler http://bit.ly/2vYBPfa adresinden kayıt olabilecek.

E-Ticarete Başlıyorum Eğitim Programı

İnternetten ürün satmak isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyen Kobi ve girişimcilere yapılan uygulamalı eğitim programıyla A'dan Z'ye e-ticarete başlangıç süreçlerinin ele alınacağı ve e-ticarette başarılı olmak için gerekli önemli noktaların paylaşılacağı E-Ticarete Başlıyorum Mart ayında hem İstanbul hem de Konya’da yapılacak.