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Mart ayında en çok zamlanan ürün belli oldu! Taze fasulye fiyatları çıktı, uçak bileti fiyatları düştü... Dikkat çeken liste

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.04.2025 14:48
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Taze fasulye zam şampiyonu oldu, uçak bileti ise fiyatı en çok düşen ürün olarak kayıtlara geçti. İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Gıda ürünlerindeki sert artışlar dikkat çekerken, bazı ulaşım ve temizlik kalemlerinde ise düşüş yaşandı. Peki mart ayında hangi ürün ne kadar zamlandı, hangilerinin fiyatı geriledi? İşte mart ayının zam listesi…

Mart ayında en çok zamlanan ürün belli oldu! Taze fasulye fiyatları çıktı, uçak bileti fiyatları düştü... Dikkat çeken liste

İstanbul'da martta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün taze fasulye en çok düşen ürün ise uçak bileti oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 208 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 52 ürünün fiyatı azaldı.

taze-fasulye-zam

Martta bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 60,36 ile taze fasulye olurken, onu yüzde 43,88 ile patlıcan, yüzde 41,93 ile kabak, yüzde 41,73 ile dolmalık biber, yüzde 34,58 ile şehirlerarası otobüs bileti izledi.

patlıcan-kabak

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 25,23 ile erkek berberi-saç kesim, yüzde 24,96 ile limon, yüzde 21,92 ile domates, yüzde 19,64 ile karnabahar, yüzde 19,06 ile sarımsak, yüzde 17,25 ile muz, yüzde 16,11 ile kuru soğan oldu.

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Geçen ay sivri biber yüzde 12,17, günlük araç kiralama ücreti yüzde 11,3, kolonya yüzde 9,65, yeşil soğan yüzde 8,79, dondurma yüzde 8,55, patates ise yüzde 8,42 arttı.

sebzeler

EN ÇOK UÇAK BİLETİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Martta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 26,03 ile uçak bileti olurken, onu yüzde 14,19 ile porselen ev eşyası, yüzde 7,98 ile kıvırcık, yüzde 2,89 ile zeytinyağı takip etti.

ucak bileti

Fiyatlar, yemek odası takımlarında yüzde 2,19, balıkta yüzde 2,18, deodorantta yüzde 1,75, yer fıstığında yüzde 1,23, pul biberde yüzde 0,91, hazır çorbalarda yüzde 0,39 geriledi.

(AA)

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