Mart enflasyon ne zaman açıklanacak? 2022 Mart ayı enflasyon tahminleri yüzde kaç?

Mart enflasyon ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon oranı belli oldu mu? 2022 Mart enflasyonuna ilişkin veriler TÜİK tarafından duyurulacak. Memur maaş zam oranlarına ve birçok ekonomik veriye etki edecek enflasyon oranlarını öğrenmek isteyenler, Mart enflasyon ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını sorguluyor.

MART AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ!

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Nisan pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,05'ten yüzde 44,78'e yükseldi.

MART ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı enflasyon verilerinin 4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.



