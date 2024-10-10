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Masada 8 madde var! Ev kadınından memuruna kadar... Faruk Erdem canlı yayında tek tek sıraladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.10.2024 16:04
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim itibarıyla açılması sonrası masaya 8 yeni reformun geldiği konuşulmaya başlandı. Emekliden memura ev hanımlarına kadar herkesi ilgilendiren reformların başlıklarının Ekonomi Gazetecesi Faruk Erdem canlı yayında açıkladı. Erdem, konuşulan 8 reformu tek tek anlattı.

Masada 8 madde var! Ev kadınından memuruna kadar... Faruk Erdem canlı yayında tek tek sıraladı

1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birçok vatandaşta gündeme gelen reformlar hakkında bir gelişme olup olmayacağını merak etmeye başladı. Emekli maaşlarında farkın kapatılması konuşuluyorken emekliye reform paketinde Bağ-Kur prim eşitlenmesi ile esnafa erken emeklilik ve ev kadınlarına kolay emeklilik hakkı gibi konular yer alıyor.

Takvim Gazetesi'nin Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Para canlı yayında konuşulan 8 reform hakkında açıklamada bulundu. Meclis'e sunulacak taslakları aktaran Erdem, şu maddeleri sıraladı:

"Esnafa erken emeklilik
Ev kadınlarına kolay emeklilik
Memurlara ek gösterge
Esnek çalışma
Yeni emeklilik sistemi
Emekliye ek zam
İkinci emeklilik sistemi
2025'te emekli maaşının düşüşüne önlem"

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KÜÇÜK ESNAF İÇİN BÜYÜK ADIM OLABİLİR

Erdem, reformların OVP doğrultusunda hazırlanmış bir takvim ile Meclis'e sunulduğunu ifade etti. Erdem, "Erken emeklilik gibi konular, küçük esnaf için öngörülmekte ve 7.200 gün olan prim ödeme şartının, 9.000 günden nasıl değişeceği üzerinde tartışmalar sürmektedir. Bu düzenlemeler, geniş kitleleri etkileyecek önemli değişikliklerdir” şeklinde konuştu.

Ev hanımları için emeklilik hakkının da olabileceğini ifade eden Erdem, “Ev kadınları için sosyal güvence ve isteğe bağlı sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi gibi kolaylıkların sağlanması beklenmektedir" sözlerini kaydetti.

Memurlar için 3600 ek göstergenin verilmesi için çalışmaların yapıldığını ifade eden Erdem, düzenlemenin muvazzaf memurları için otomatik hale getirildiğini söyledi.

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ÇALIŞMA HAYATINDA KALMAK TEŞVİK EDİLECEK

Erdem, "Yeni emeklilik sistemi, daha fazla prim ödeyerek maaşların arttığı bir sistem geliştirmeyi amaçlamaktadır. Burada amaç, emekli maaşlarının düşürülmesi değil, çalışma hayatında kalmayı teşvik edecek bir model oluşturmaktır. Ayrıca, 2024-2025 yıllarında emekli olanların maaş farklarının giderilmesi için tedbirler alınacağı belirtilmektedir" sözlerini sarf etti.

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Erdem, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Emekli maaşlarının düşeceğine dair iddiaların yanlış olduğu sıkça vurgulanmakta, mevcut maaşların korunacağı ifade edilmektedir. Ocak ayında taban maaş artışlarının kaçınılmaz olduğu ve emeklilere ek zam yapılacağı beklentileri gündemde yer alıyor.

Yüksek prim ödenerek emekli olan bireylerin, daha düşük primle emekli olanlarla eşit maaş alması durumu, sosyoekonomik adalet açısından tartışma konusu. Çalışanlar arasında bir eşitlik sağlanması için yeni bir sistemin uygulanması gerektiği vurgulanıyor. Bu düzenleme hem adaletsizlik algısını azaltacak hem de sıfır zam gibi sorunları ortadan kaldıracak.”

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Anahtar Kelimeler:
reform paketi meclis
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