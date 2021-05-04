FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MASAK kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi olacağı yükümlülükleri belirledi

MASAK kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi olacağı yükümlülükleri belirledi

04.05.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında yükümlü sayılan şirketlere kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da dahil edilmesinin ardından, bu hizmet sağlayıcıların uyması gereken esasları belirledi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen hizmet sağlayıcılarına 4 milyon liraya kadar para cezası uygulanabileceği yer alıyor.

MASAK kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi olacağı yükümlülükleri belirledi

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'le MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden, kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımladı.

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlendi.

"Müşterinin tanınması yükümlülüğü" kapsamında müşterilere yönelik "kimlik tespiti" yapılacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bu platformlardan hizmet alacak kullanıcılar arasında sözleşme yapılması esas olduğundan, kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi suretiyle sözleşme yapılan kullanıcılar ve bu kullanıcıların adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi önem taşıyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, sürekli iş ilişkisi tesisi dışında da şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeden, daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeden, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lira veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorunda olacak. Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması gerekecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterileri ile yüz yüze gelmediği durumlarda, kurye ve dış destek birimleri (destek hizmeti kuruluşları) aracılığıyla kimlik tespit yükümlülükleri yerine getirilebilecek.

"Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü", tüzel kişi yükümlünün kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilecek. Bu kişiler şüpheli olabilecek işlemler hakkında, yetki ve imkanları ölçüsünde araştırma yaparak edinilen bilgi ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar verdiği işlemleri MASAK'a bildirmekle sorumlu olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı tüzel kişinin kanuni temsilcisi tarafından "Elektronik Ortamda Şüpheli İşlem Bildirimi Taahhüt Formu" düzenlenerek ıslak imzalı olarak MASAK'a iletilecek. Şüpheli işlemler, şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal bildirilecek.

"Bilgi ve belge verme yükümlülüğü" kapsamında bu şirketler, Başkanlık ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin kayıtları, bu kayıtlara erişimi sağlamak için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak vermekle sorumlu olacak. "Devamlı bilgi verme yükümlülüğü" kapsamında da kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde devamlı bilgi verilmesi zorunlu olacak. Yükümlüler, taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, Bakanlıkça belirlenecek tutarı aşanları Başkanlığa bildirecek.

"Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü" kapsamında da yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki belge düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeler ise son işlem tarihinden itibaren 8 yıl süreyle muhafaza edilecek ve istenmesi halinde yetkililere verilecek.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Rehberde, yükümlü şirketlere yönelik yaptırımlar konusunda da bilgi verildi. Buna göre, yapılan denetimler soncunda belirlenen yükümlülüklerin ihlal edildiğinin tespiti halinde, MASAK tarafından ilgili kanunda belirlenen miktarlarda ve işlem başına idari para cezası verilecek. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanacak. Tek bir ihlal için verilecek para cezaları, müşterinin tanınması yükümlülüğü ile devamlı bilgi verme yükümlülüğünün ihlalinde 30 bin lira, şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlalinde 50 bin lira olarak uygulanacak. İlgili kanuna göre, bilgi ve belge verme ile muhafaza ve ibraz yükümlülüklerinin ihlali halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası da verilebilecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plajda güneşlenen kadına ''Buraya uygun değilsin'' baskısıPlajda güneşlenen kadına ''Buraya uygun değilsin'' baskısı
Bakan Dönmez'den 'enerji' açıklamasıBakan Dönmez'den 'enerji' açıklaması
2021 evde bakım maaşı arttı!2021 evde bakım maaşı arttı!
Anahtar Kelimeler:
Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

eBay'dan kripto para adımı!

eBay'dan kripto para adımı!

Otomotiv sektörü satışları Nisan'da yüzde 132 arttı

Otomotiv sektörü satışları Nisan'da yüzde 132 arttı

Yarın hesaplara yatıyor

Yarın hesaplara yatıyor

Ethereum'la zengin oldu

Ethereum'la zengin oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme

Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.