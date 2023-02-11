MASAK’tan bankalara ‘maaş ödemesi’ talimatı: Deprem bölgesi için kimlik tespit koşulları esnetildi! Karar Resmi Gazete’de

MASAK, OHAL ilan edilen illerdeki maaş ödemeleriyle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, OHAL ilan edilen 10 ilde depremzedeler maaş ödemelerinde kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle işlem yapabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan MASAK Genel Tebliği'nde şu bilgiler paylaşıldı:

Maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması hem de diğer bankalar ile arasında olacak işlemlerde sıkıntı yaşamaması adına MASAK olarak Finansal Kuruluşlarımızın OHAL ilan edilen illerimizde 08.02.2023 den itibaren 1 ay süreyle;

Kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle,

Mümkün olmaması durumunda kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin kontrolü ile kontrol edilmesi ile işlem yapılması sağlanabilecektir.”

İKİNCİ ADRES NÜFUS GENEL MÜDÜRLÜKLERİ

Kimlik tespitinin yapılamaması halinde ise işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden bilgilerin kontrol edilmesiyle doğruluk sağlanabilecek.

Buradaki kontrolde; ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, TC kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerinin 4 tanesinin doğrulatılması yeterli olacak. Kişinin başkası adına işlem yapıp yapmadığının tespitinde de yine aynı koşullar geçerli olacak. Deprem illerinde oturup da başka illere giden kişilerin tespitinde de aynı şekilde bu hükümler geçerli olacak.



