FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Masquerade yangınında 29 kişi hayatını kaybetmişti: Bakan Bolat duyurdu: Yaşamını yitirenlerin ailelerine 14,5 milyon liralık destek

Masquerade yangınında 29 kişi hayatını kaybetmişti: Bakan Bolat duyurdu: Yaşamını yitirenlerin ailelerine 14,5 milyon liralık destek

17.04.2024 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Masquerade adlı gece kulübünde, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Sektör Meclisi ile başlattıkları kampanyada biriken 14 milyon 500 bin liranın, ailelere ulaştırılmak üzere İstanbul Valiliğine teslim edildiğini ifade etti.

Masquerade yangınında 29 kişi hayatını kaybetmişti: Bakan Bolat duyurdu: Yaşamını yitirenlerin ailelerine 14,5 milyon liralık destek

Beşiktaş Gayrettepe'de bir binanın eksi bir ve eksi ikinci katında bulunan Masquerade isimli kulüpte yapılan tadilat sırasında gündüz saatlerinde büyük bir yangın meydana gelmiş ve 29 kişi yaşamını yitirmişti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Nisan'da Ankara'da TOBB ile deprem bölgesi için gerçekleştirdikleri "e-Birliktelik Kampanyası"nın tanıtımında, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi ile birlikte Beşiktaş'ta bir iş yerinde tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 emekçinin ailelerine yönelik yardım kampanyası başlattığını anımsattı.

14 MİLYON 500 BİN LİRA YARDIM YAPILACAK

Kampanya kapsamında biriken 14 milyon 500 bin lira tutarındaki yardımın İstanbul Valiliğine teslim edildiğini bildiren Bolat," Valiliğimiz acılı ailelere eşit miktarda bu yardımı hemen dağıtacaktır. 29 emekçimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine sabrı cemil yüce Allah'tan dilerken, topladığımız bu desteğin mağdur ailelerin acılarını bir nebze olsun azaltmaya vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

yangin-itfaiye-aa-2208688

Bolat, söz konusu olayda sorumluluğun unutturulmaya çalışıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu elim olayın aydınlatılmasını, devam eden soruşturma sonucunda sorumluların ortaya çıkarılmasını ve bu tür elim vakaların tekrarlanmamasını temenni ediyorum. Emekçi kardeşlerimizin aileleri için çağrımıza olumlu cevap veren TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi üyesi işletmelere ve Başkan Sayın Ozan Acar'a hassaten teşekkürlerimi sunuyorum."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sonra Dünya Bankası'ndan da kredi açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sonra Dünya Bankası'ndan da kredi açıklaması!
AK Partili kaynaklar hükümetin emekli zammı planını açıkladıAK Partili kaynaklar hükümetin emekli zammı planını açıkladı
Orta Doğu'da gerilim, Fed Başkanı'nın açıklamaları... Dolarda yükseliş sürüyorOrta Doğu'da gerilim, Fed Başkanı'nın açıklamaları... Dolarda yükseliş sürüyor
Anahtar Kelimeler:
yangın
En Çok Okunan Haberler
Herkes bunu konuşuyor! Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'Manken gibi bir kadın'

Herkes bunu konuşuyor! Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'Manken gibi bir kadın'

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Aracından çıkan şeyi görünce, polisi arayıp kendini ihbar etti

Aracından çıkan şeyi görünce, polisi arayıp kendini ihbar etti

Çalışanlar dikkat! Türkiye'de de başladı: Haftada 4 gün çalışmada sektörler belli oldu

Çalışanlar dikkat! Türkiye'de de başladı: Haftada 4 gün çalışmada sektörler belli oldu

Yüksek emekli promosyonu almak için son günler!

Yüksek emekli promosyonu almak için son günler!

Son dakika: Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf mesajı: 'Ciddi bir çalışma yürütülüyor...' Mehmet Şimşek ABD'den döner dönmez...

Son dakika: Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf mesajı: 'Ciddi bir çalışma yürütülüyor...' Mehmet Şimşek ABD'den döner dönmez...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.