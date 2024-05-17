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  4. Mayıs 2021'den sonra bir ilk! Konut satışlarında dikkat çeken düşüş: En çok İstanbul, en az Ardahan...

Mayıs 2021'den sonra bir ilk! Konut satışlarında dikkat çeken düşüş: En çok İstanbul, en az Ardahan...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.05.2024 10:18
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Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569'a düştü. Bu rakam, Mayıs 2021'den beri en düşük satış sayısı olarak kayıtlarda yerini aldı.

Mayıs 2021'den sonra bir ilk! Konut satışlarında dikkat çeken düşüş: En çok İstanbul, en az Ardahan...

Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu.

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Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

EN ÇOK VE EN AZ SATIŞ YAPILAN İLLER

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,8 azalışla 75 bin 569'a geriledi.

Ocak-nisan döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 355 bin 173'e düştü. İstanbul, nisan ayında konut satışlarında 12 bin 406'yla en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 6 bin 272 konut satışıyla Ankara, 4 bin 427 satışla Antalya takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 18'le Ardahan, 35'le Hakkari ve 49'la Tunceli oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azalarak 1272 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda yabancılara 1272 konut satıldı. Yabancılara konut satışı, nisanda yıllık bazda yüzde 50,3 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 454 konutla Antalya aldı. Bu ili 407 konutla İstanbul ve 149 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışı ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,4 azalarak 6 bin 957 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Nisanda Rusya vatandaşları Türkiye'den 293 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 117 konutla İran, 91 konutla Ukrayna ve 70 konutla Almanya vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 azalarak 7 bin 71 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 azalışla 34 bin 693 oldu.

Nisan ayındaki ipotekli satışların 1744'ü, ocak-nisan dönemindeki satışların 8 bin 313'ü ilk el satışları olarak belirlendi.

DİĞER KONUT SATIŞLARI NİSANDA ARTTI

Türkiye genelinde diğer konut satışları, nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 68 bin 498 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,6 olarak saptandı.

Ocak-nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 320 bin 480 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, nisanda, yıllık bazda yüzde 10,6 azalarak 24 bin 85'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,9 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 112 bin 341 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalış göstererek 51 bin 483'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,1 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ocak-nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalışla 242 bin 832 olarak kaydedildi.

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konut satış
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