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Mayıs ayı aile destek parası yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte?

04.05.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda verilen bu ödeme 12 ay boyunca veriliyor. Bu yardımdan yararlanan vatandaşlar ise Mayıs ayı aile destek parası yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Mayıs ayı aile destek parası yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman, hangi tarihte?

Aile Destek Paketi ödeme takvimi merak ediliyor. Aile Destek Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay ödemeler yapılıyor. Mayıs ayına girmemiz ile birlikte mayıs ödemelerinin yatıp yatmadığı hakkında araştırmalar hız kazandı. 850-1250 TL tutarındaki devlet desteği ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte tüm merak edilenler...

MAYIS AYI AİLE DESTEK PARASI YATTI MI?

Aile destek paketi Mayıs ayı ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

Aile Destek Paketi 3

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Paketi 2

2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Aile Destek Paketi 1

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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