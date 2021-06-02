FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu!

Mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu!

02.06.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte mayısta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 15,18 ile limon olduğu bildirildi.

Mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu!

İTO tarafından Mayıs 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 130'unun perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon, yüzde 15,18 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 14,63 ile muz, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,75 ile halı ve yüzde 12,51 ile elektrik süpürgesi, ulaştırma ve haberleşme grubundan yüzde 12,26 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti olarak belirlendi.

SİVRİ BİBER YÜZDE 36,54 UCUZLADI

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, yüzde 36,54 gerileme göstererek fiyatı geçen ay en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 26,89 ile taze fasulye, yüzde 18,62 ile bezelye, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,52 ile ütü olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta büyük artışTicaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta büyük artış
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

KDV ve stopaj oranlarında indirim 31 Temmuz'a uzatıldı

KDV ve stopaj oranlarında indirim 31 Temmuz'a uzatıldı

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: 560 lirayı görebilir!

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: 560 lirayı görebilir!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Bir teknoloji devi daha Türkiye'de üretime başladı

Bir teknoloji devi daha Türkiye'de üretime başladı

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.