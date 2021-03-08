Mazot gübre desteği ne zaman verilecek? TC numarasına göre mazot gübre desteği hesaplara ne zaman yatacak?

6 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan mazot, gübre ve tarımsal destek ödemelerindeki fiyat artışı, artık yürürlüğe girdi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen bu müjde, çiftçileri sevindirdi. 2021 senesinde tarımsal destek ödemelerine yaklaşık 377 milyon Türk Lirası ödenek ayrıldı.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Mazot gübre desteği, çiftçilere, T. C. kimlik numarasının son hanesine göre verilmeye başlanacak.

T. C. kimlik numarasının son handesi 4, 6 ve 8 olan çiftçiler mazot gübre ödemelerini 5 Mart 2021 saat 18.00 itibariyle almaya başladı. T. C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise bu tarihten tam 1 hafta sonra yani 12 Mart 2021 tarihi saat 18.00'dan itibaren mazot gübre desteklerini almaya başlayacaklar.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarına göre tarımsal destek ödemelerine 377 milyon liraya yakın bir destek bütçesi ayrıldı. Bu bütçe kapsamında

Hububat - Baklagil - Dane Mısır desteği için 33 bini aşkın üreticiye 154.658.071 Türk Lirası,