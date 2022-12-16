Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? Ödemeler 6 ay erkene çekilmişti!

Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Mazot ve Gübre desteği ödemelerinin ne zaman yatırılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? İşte detaylar...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi, mazot ve gübre desteği ödemelerinin 2023 Mart ayından 6 ay önce ödeneceğini duyurmuştu. 2022 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananların ödemeleri banka hesaplarına yatacak. Ödemeler, ÇKS'de kayıtlı olan çiftçilere sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ödemelerin erken yatacağını söyledi. Ancak ödeme tarihine ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi.

PAMUK VE AYÇİÇEK MAZOT GÜBRE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2023 yılı bütçesinden gerçekleştirilecek. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 TL destek verilecek.

Mazot gübre desteği ödemeleri hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayçiçekte dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. " dedi.



