Mazota zam mı geldi? EPGİS yeni rakamı duyurdu! Benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları

"Akaryakıta zam gelecek mi?" sorusu merak edilirken, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) konuyla ilgili açıklama geldi. İlk yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam gelmişti. Son olarak benzin ve mazota zam uygulaması gerçekleşti.

AKARYAKITA ZAM MI, İNDİRİM Mİ GELDİ?

Daha önce EPGİS'in açıklamalarına göre motorine 96, benzine 23 kuruş indirim gelirken, oto gazın fiyatı ise 23 kuruş artmıştı. Zamlı ve indirimli tarifeler, gece yarısından itibaren geçerli olacaktı. Fiyat değişikliklerinin ardından İstanbul'da benzinin litresinin 16,56 liradan, motorinin litresinin 16,05 liradan, oto gazın litresinin ise 10,07 liradan satılması bekleniyordu.

İNDİRİM SONRASI ZAM MI GELDİ?

Son olarak gelen indirimin ardından ise 2 Mart gecesinden itibaren benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam geldiği açıklandı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Batılı ülkelerinin sert yaptırımları, petrolle beraber akaryakıt fiyatlarını da yükseltmeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarının bilgilerine göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 88 kuruş, motorinde 1,51 TL zam bekleniyordu. Buna göre güncel benzin fiyatları ise şöyle oldu:

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.

Güncel benzin litresi fiyatları:



İstanbul'da benzinin litresi : 17,44 TL

İzmir'de benzinin litresi : 17,55 TL

Ankara'da benzinin litresi : 17,53 TL



